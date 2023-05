God of War-Künstler kreiert einen besseren realistischen Piccolo als der eigentliche Dragon Ball-Film

So sieht Piccolo im Original aus.

Könnt ihr euch noch an den Dragonball Evolutions-Film aus dem Jahr 2009 erinnern? Falls nicht, ist das auch nicht schlimm, denn der Film heimste unterdurchschnittliche Bewertungen ein. Der Film war sogar so schlecht, dass der Erfinder der Serie das Franchise mit Dragon Ball Super wiederbelebt hat.

In der Live Action-Verfilmung wurden die Dragon Ball-Charaktere durch echte Schauspieler*innen verkörpert. Allerdings sieht vor allem Piccolo extrem gewöhnungsbedürftig aus, weil er mit der Manga-Vorlage nicht viel gemeinsam hat. Doch God of War-Artist Raf Grassetti zeigt, wie realistisch Piccolo hätte aussehen können.

Piccolo im Live Action-Film: Diese Darstellung gefällt uns besser

In den sozialen Medien teilt Grassetti seine neusten Werke zu Charakteren, die entweder aus God of War oder anderen Franchises stammen. Seine Version von Piccolo beeindruckt uns, weil er sich möglichst nah an das Original von Mangaka Akira Toriyama gehalten hat:

In seiner Version hat Piccolo nämlich noch seinen rosanen Schildplatten am Körper und auch die Kopfform entspricht eher dem, was wir uns unter einem realen Piccolo vorstellen würden. Zudem hat Piccolo seine hart antrainierten Muskeln und den Kampfanzug an, den wir aus der Anime-Vorlage kennen.

Zum Vergleich zeigen wir euch eine Szene aus dem Dragon Ball Evolutions-Film, in der wir Piccolo zu sehen bekommen. Entscheidet am besten selbst, welche Darstellung ihr besser findet, doch uns fällt die Wahl sehr leicht:

Auf seinem Instagram-Account teilt Grassetti weitere Dragon Ball-Charaktere, denen er ein realistisches Aussehen verpasst hat. Darunter befinden sich bekannte Gegner wie Cell und Boo, aber auch Verbündete wie Mr. Satan und Chaozu. Auch die anderen Figuren beeindrucken mit ihrem detailgetreuen Aussehen.

Wir wollten von euch wissen, wer euer liebster Bösewicht ist. Auch Piccolo hat es in eure Top 5 geschafft:

Mit diesen Charakteren wäre ein Live Action-Film zu Dragon Ball wohl ein großer Erfolg. In den Kommentaren zeichnet sich zumindest ab, dass sich viele Fans eine Realverfilmung mit genau diesen Charakteren wünschen würden.

Übrigens: Das Original gibt es aktuell jeden Sonntag auf RTL 2 zu sehen. Jeden Sonntag laufen dort fünf Folgen des Dragon Ball-Animes. Im Anschluss gibt es noch Mila Superstar und Sailor Moon zu sehen. Wer also Lust auf einen Nostalgie-Flashback hat, sollte den Kult-Anime nicht verpassen.

Wie gefällt euch die Darstellung von Piccolo?