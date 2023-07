In der Dragon Ball-Welt gibt es durchaus Figuren, die stärker als Son Goku sind.

Dragon Ball dreht sich permanent um die Frage, wer eigentlich der oder die Stärkste ist. Die Antwort darauf fällt gar nicht so einfach aus, wenn wir genauer hinschauen. Wir versuchen uns trotzdem an einer Rangliste der mächtigsten Kämpfer*innen des Franchise, die den aktuellen Stand widerspiegelt.

Wer ist am stärksten? So funktioniert das Dragon Ball-Ranking der Superlative

Das sind die Regeln: Wir widmen uns hier der Frage, die seit dem ersten Dragon Ball-Release die Schulhöfe und Pausenräume bestimmt. Damit es nicht unübersichtlich wird, müssen natürlich einige Richtlinien her.

Keine Fusionen: Hier geht es nur um einzelne Kämpfer*innen, fusionierte Figuren zählen nicht. Vegetto und Gogeta, Gotenks oder Kefla sind also raus.

Hier geht es nur um einzelne Kämpfer*innen, fusionierte Figuren zählen nicht. Vegetto und Gogeta, Gotenks oder Kefla sind also raus. Möglichst aktuell: Wir erstellen eine aktuelle Rangliste der stärksten Dragon Ball-Kämpfer*innen. Das heißt, dass die Ereignisse aus dem neuesten DBS: Super Hero-Film mit einbezogen werden.

Wir erstellen eine aktuelle Rangliste der stärksten Dragon Ball-Kämpfer*innen. Das heißt, dass die Ereignisse aus dem neuesten DBS: Super Hero-Film mit einbezogen werden. Anime und Manga: Die Geschehnisse der Granolah-Saga lassen wir auch nicht außen vor.

Die Geschehnisse der Granolah-Saga lassen wir auch nicht außen vor. Wie rechnen wir? Wir halten uns hier an die Aussagen der Figuren innerhalb des Franchises und orientieren uns sonst daran, wer wen besiegen konnte. Rechen-Systeme für das Power-Level wie dieses hier sind umstritten und bleiben ungenau.

Wir halten uns hier an die Aussagen der Figuren innerhalb des Franchises und orientieren uns sonst daran, wer wen besiegen konnte. Rechen-Systeme für das Power-Level wie dieses hier sind umstritten und bleiben ungenau. Keine Allgemeingültigkeit: Selbstverständlich gibt es bei dem Thema trotzdem verschiedenste Meinungen! Wir sind gespannt, welche Figuren ihr anders einordnet.

Das sind die mächtigsten Dragon Ball-Figuren

15. Cyborg 17 aka C17

C17 kann sich behaupten, auch viele Jahre nach der Cyborg-Saga.

Lange war es still um den Cyborg C17, aber beim Großen Turnier der Macht konnte er ein beachtliches Comeback hinlegen. Nur die allerwenigsten Dragon Ball-Kämpfer*innen aus den verschiedenen Universen haben es geschafft, bis zum Schluss zu überleben – C17 war einer davon.

14. Hit

Hit taucht erst in Dragon Ball Super auf, das aber mit Karacho.

Bei Hit haben wir es schon mit dem ersten Sonderfall zu tun: Hier spielt nicht rohe Kraft die entscheidende Rolle, sondern Technik. Hit kann nämlich die Zeit manipulieren und sich so einen einzigartigen, extrem mächtigen Vorteil verschaffen. Er hat sogar Son Goku getötet, obwohl er seine Kraft im Turnier der Macht noch nicht einmal voll ausspielen konnte.

13. Piccolo

So sieht Orange Piccolo in Dragon Ball Super: Super Hero aus.

Dem altehrwürdigen Piccolo ist im neuesten Kinofilm Dragon Ball Super: Super Hero eine wohlverdiente Renaissance vergönnt. Piccolo bekommt auch einen heftigen Powerboost spendiert und eine komplett neue Transformationsstufe – Orange Piccolo.

12. Cell Max

Cell Max in DBS: Super Hero.

Cell Max wird von Dr. Hedo im Labor gezüchtet und stellt eine Neuauflage des Kult-Bösewichts dar, die es in sich hat. In Dragon Ball Super: Super Hero heißt es dann sogar, dass er eigentlich noch viel stärker sein könnte, wenn er nicht vorzeitig freigelassen worden wäre. It’s not even his final form!

11. Broly

Der legendäre Super Saiyajin-Berserker Broly ist eine absolute Ausnahme-Erscheinung.

Ein Kämpfer wie der legendäre Berserker-Super Saiyajin Broly wird nur alle 1.000 Jahre geboren. Das einzige, was seine schier unendliche Macht zurückhält, ist der Mangel an Training, Erfahrung und Beherrschung. Son Goku und Vegeta konnten Broly nur fusioniert und mit Müh und Not bezwingen.

Jiren sieht zwar nicht besonders abgefahren aus, hat es aber faustdick hinter den Ohren.

10. Jiren

Jiren gehört zu den Top 10, weil er das Gegenteil von Hit ist: Pure Kraft. Ultra Instinkt-Goku war ihm allein kaum gewachsen. Im Turnier der Macht wurde Jiren von den Regeln zurückgehalten und konnte nur durch die gemeinsamen Anstrengungen von Son Goku, Freezer, C17 und Vegeta besiegt werden.

9. Vegeta

Vegetas perfektionierter SSJ Blue in Dragon Ball Super.

Der ewige Zweite im Dragon Ball-Franchise schafft es hier nur auf den neunten Platz. Vegeta ist immer bestrebt, endlich über seinen Rivalen Son Goku hinauszuwachsen.

Mit der neuesten Ultra Ego-Form hat er das Zeug dazu und verfügt über enorme Kräfte, die er aus den Attacken seiner Feinde bezieht, indem er sie umwandelt. So konnte Vegeta zwar beinahe so mächtig wie der Manga-Fiesling Gas werden, aber auch Ultra Ego hat eine Schwachstelle: Vegeta kann immer noch schwer verletzt werden.

8. Son Goku

Ultra Instinkt-Goku in Dragon Ball FighterZ.

Son Goku ist der Dragon Ball-Held schlechthin und trotzdem aktuell nicht einmal mehr auf dem Treppchen, wenn es um die stärksten Kämpfer*innen geht. Das liegt natürlich daran, dass er im letzten Film vor allem mit Abwesenheit glänzt, weil er trainiert (wenn er damit fertig ist, dürfte dieses Ranking aber wieder anders aussehen).

Dank Ultra Instinkt hat Son Goku mittlerweile ein Level erreicht, das sich auf einer Stufe mit der Kraft von Engeln befindet. Der Saiyajin ist immer auf der Suche nach neuen Herausforderungen und der Möglichkeit, noch stärker zu werden.

7. Son Gohan

Son Gohan wird in Dragon Ball Super: Super Hero zum absoluten Biest.

Son Gohan gehört zu den Figuren, die in Dragon Ball Super: Super Hero ein Power-Up bekommen haben – und was für eins: Die Beast Gohan-Form zeigt endlich, was für ein Potenzial wirklich in Son Gokus Sohn schlummert.

Laut Piccolo handelt es sich bei Son Gohans Biest-Transformation um eine Form, die selbst Vegeta und Son Goku mit Leichtigkeit überflügelt – und zwar deutlich. Jetzt muss Son Gohan nur noch lernen, diese neu gefundene Macht auch richtig zu kontrollieren.

6. Gas

Der Oberfiesling aus dem Granolah-Manga-Arc hat sich per Dragon Ball-Wunsch einfach zum mächtigsten Kämpfer des Universums machen lassen. Dementsprechend konnte er natürlich auch Son Goku und Vegeta die Stirn bieten. Das einzige Problem war sein stark beschleunigtes Altern: Der Preis, den er für die Stärke zahlen musste.

5. Freezer

Freezer gehört schon seit Langem zum Dragon Ball-Repertoire und lässt nicht locker.

Ein Klassiker unter den Dragon Ball-Bösewichten. Freezer kehrt nach einem Jahr des Trainings im Raum von Geist und Zeit als Freezer Black zurück. Mit dem Ergebnis, dass er sowohl Vegeta als auch Son Goku mit nur einem einzigen Schlag erledigt.

4. Beerus und die anderen Götter der Zerstörung

Links seht ihr Beerus, rechts ist Whis.

Beerus ist ein Gott der Zerstörung und damit mächtiger als alle sterblichen Lebewesen in Dragon Ball. Er hat Vegeta dabei geholfen, die Ultra Ego-Form zu erreichen und ist auch für die Super Saiyajin-Gott-Transformationen von Son Goku verantwortlich. Ähnlich stark ist nur Champa, die Beerus-Version des Parallel-Universums 6.

3. Whis und andere Engel wie Vados

Mit Whis solltet ihr euch in der Dragon Ball-Welt besser nicht anlegen.

Engel wie Whis passen auf die Götter der Zerstörung auf und trainieren sie. Außerdem befinden sie sich quasi permanent im Ultra Instinkt-Modus, den er auch Son Goku lehrt.

Whis hat Beerus im Dragon Ball-Film Battle of the Gods mit einem einzigen Treffer ausgeknockt und ist nochmal eine ganze Nummer mächtiger als sein Anvertrauter sowie alle anderen unterhalb seiner Kraftstufe.

2. Der Hohepriester

So sieht der Dragon Ball-Hohepriester aus.

Beim Hohepriester haben wir es mit dem stärksten Engel der gesamten Dragon Ball-Lore zu tun. Er ist gleichzeitig der Vater aller Engel und laut Whis kann der Hohepriester es mit jedem Engel aufnehmen, seine Macht soll die der anderen mehrfach übersteigen. Außerdem kann der Hohepriester Materie aus dem Nichts erschaffen.

1. Zeno, Omni-King

Zeno sieht zwar eher kindlich aus und benimmt sich auch so, ist aber quasi omnipotent – daher der Name.

König Zeno aka Zen-Oh herrscht über die zwölf Universen des Dragon Ball-Multiversums und ist die mächtigste Entität des ganzen Franchises. Mit dem Obergott nimmt es niemand auf: Zeno kann allein mit seiner Gedankenkraft komplette Universen auslöschen und die Realität selbst verändern.

Welcher Dragon Ball-Charakter ist euer Favorit? Wer sollte eurer Meinung nach die stärkste Figur sein?