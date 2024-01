Dragon Ball und Sailor Moon: Bleach-Schöpfer baut im Spinoff-Prequel gleich zwei Easter-Eggs ein

Burn the Witch spielt in derselben Welt wie Bleach und dort kennt man offenbar auch Dragon Ball.

Dragon Ball und Sailor Moon zählen zweifellos zu den bekanntesten Anime-Serien überhaupt. Kein Wunder also, dass sie auch in der Welt von Bleach beziehungsweise dessen Spinoff Burn the Witch existieren. Im Prequel-Kapitel 0.8 taucht sogar ein Dragon Ball-Theme als Klingelton auf dem Handy auf.

Dragon Ball- und Sailor Moon-Theme sind im Prequel zum Bleach-Spinoff Burn the Witch zu hören

Darum geht's: Die Köpfe hinter dem überaus erfolgreichen wie beliebten Bleach-Anime beziehungsweise Manga haben mit Burn the Witch ein Spinoff erschaffen. Auch hier geht es um Drachen, Magie und als Inspiration diente unter anderem wohl auch die Harry Potter-Reihe. Die Drachen können nur von den Bewohner*innen des sogenannten "Reverse-London" überhaupt gesehen werden.

Was ist Burn the Witch 0.8? Der ursprüngliche Ausgangs-Manga wurde jetzt noch einmal als umfangreicherer Anime adaptiert. Als Prequel spielt Burn the Witch 0.8 also vor den Ereignissen des restlichen Burn the Witch und dreht sich um die beiden jungen Hexen Ninny und Noel und darum, was sie vor den Ereignissen aus dem dreiteiligen Anime-Film schon erlebt haben.

Hier könnt ihr den Trailer sehen:

0:30 Im Prequel Burn the Witch #0.8 geht es um Drachen, Hexen und eine Menge Action

Doppelte Easter-Eggs: Als Noel von Billy Banx Jr. auf dem Handy angerufen wird, ertönt eine Musik, die vielen Anime-Fans sehr bekannt vorkommen dürfte. Es handelt sich dabei um das Recap-Theme aus Dragon Ball und wird auch direkt als genau dieses Musik-Stück identifiziert.

Burn the Witch verneigt sich also gewissermaßen vor einer anderen, großen Anime-Serie, die sich ebenfalls nicht zuletzt um Drachen dreht. Aber das war noch nicht alles: In der Post Credits-Szene von Burn the Witch 0.8 ist auch noch die Titelmelodie von Sailor Moon zu hören.

Spielen Bleach und Dragon Ball in derselben Welt? Nein, immerhin sehen wir hier keine Figuren aus Dragon Ball auftauchen oder ähnliches. Aber zumindest scheint es in der Welt von Bleach und Burn the Witch mit Sailor Moon und Dragon Ball eben auch zwei der berühmtesten Anime-Serien überhaupt zu geben.

