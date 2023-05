So würde Son-Goku aus Dragon Ball aussehen, wenn er alle Super Saiyajin-Formen gleichzeitig aktivieren würde

Alle Super Saiyajin-Formen in einer Person vereint? Ein Anime-Künstler zeigt, wie das aussehen würde.

Im Dragon Ball-Anime gehört der Super Saiyajin zum Standardrepertoire eines jeden Saiyajins – mit einigen Ausnahmen wie Bösewicht Radditz. Mittlerweile hat Son-Goku so viele Jahre trainiert, dass er die unterschiedlichsten Super Saiyajin-Formen annehmen kann.

Der Anime-Künstler Matsumoto Art hat in 2020 den Dragon Ball-Anime für sich entdeckt und die Reise von Son-Goku mit Spannung verfolgt. Der starke Kämpfer hat so einen bleibenden Eindruck beim Künstler hinterlassen, dass dieser eine Zeichnung anfertigte, die alle Super Saiyajin-Formen von Son-Goku vereint.

Dragon Ball: So sieht Son Goku mit allen Super Saiyajin-Formen aus

Was ist in dem Bild zu sehen? Die Illustration zeigt Son-Goku, der den Dragon Ball mit vier Sternen präsentiert. Dieser Dragon Ball ist für den stolzen Krieger etwas ganz besonderes, denn er verbindet diese orangene Kugel mit seinem Großvater.

Im Hintergrund sind verschiedene Dragon Balls, der Drache Shenlong und Son-Goku als Kind mit seiner Überschallwolke zu sehen:

Das Besondere: Son Goku scheint alle Super Saiyajin-Formen in einer Person vereint zu haben. Sein linkes Auge hat eine grün gefärbte Iris, die Son-Goku bei der Verwandlung in einen Super Saiyajin bekommt. In seinen Haaren finden sich außerdem zahlreiche bunte Haarsträhnen wieder, die die unterschiedlichen Super Saiyajin-Formen repräsentieren.

Der magentafarbene Anteil stammt beispielsweise vom Super Saiyajin Gott. Son-Goku erreichte diese Stufe durch ein besonderes Ritual, in dem fünf andere Saiyajins ihre Macht auf ihn übertrugen. Sein Ki erhält einen gottgleichen Status.

Bei genauem Hinsehen lassen sich sogar vereinzelt hellblaue Haarsträhnen entdecken. Diese gehören zum Super Saiyajin Blue, der die vollendete Form des Super Saiyajin-Gott ist. Sie setzt die perfekte Kontrolle über das eigene Ki voraus.

Der Großteil von Son-Gokus Frisur ist jedoch im klassischen Blond gefärbt. Außerdem befindet sich an seinem Ohr ein Ohrring, der für die Fusionstechnik benutzt wird. Bei genauerem Hinsehen fallen noch viele weitere Details auf, die die neu entdeckte Liebe des Künstlers zum Anime repräsentieren.

Auch Vegeta bekommt eine Zeichnung

Gibt es noch weitere Zeichnungen zu Dragon Ball? Tatsächlich hat der Künstler mittlerweile eine ähnliche Version von Vegeta gezeichnet. Auch er vereint alle Super Saiyajin-Formen in sich, doch die vielen Details im Hintergrund sind andere als bei Son-Goku.

Außerdem hält Vegeta einen größeren Dragon Ball in der Hand. Dabei handelt es sich nicht um einen irdischen, sondern einen namekianischen Dragon Ball. Diese Dragon Balls stammen von Piccolos Heimatplaneten.

Wie findet ihr die Zeichnung? Könnt ihr noch mehr spannende Details an Son-Goku entdecken?