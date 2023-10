Wann geht Dragon Ball Super weiter? Es könnte früher sein, als ihr denkt

Son Goku erweckt die Ultra Instinkt Form. © Toei Animation

Die letzte Arc von Dragon Ball Super endete 2018 mit dem Turnier der Macht, bei dem sich die stärksten Kämpfer verschiedener Universen gegenüberstanden.

2022 kam der neueste Film zu Dragon Ball Super in die Kinos "Dragon Ball Super: Super Hero", in dem diesmal Son Gohan und Piccolo die Hauptcharaktere spielen. Der fast 100-minütige Film ist der erste in der Reihe, der hauptsächlich 3D animiert worden ist und umfasst Son Gohans und Piccolos Kampf gegen die neu geformte Red Ribbon Arme.

Seitdem warten Fans gespannt auf eine Fortsetzung und die nächste Arc des Anime, welche die fortlaufenden Ereignisse im Manga aufgreift.

Wann können wir mit einer neuen Staffel von Dragon Ball Super rechnen?

Es gibt einige Hinweise darauf, dass die Serie bald zurückkehren könnte. Zum einen steht im nächsten Jahr das 40-jährige Jubiläum von Dragon Ball an. Das ist ein wichtiger Meilenstein für die Reihe, der sicherlich gebührend gefeiert werden wird.

Zur Feier dieses Jubiläums wurde kürzlich ein neuer Dragon Ball-Anime namens Dragon Ball Daima für den Herbst 2024 enthüllt. Dabei handelt es sich um eine Serie, deren Ereignisse nach Dragon Ball Z und entweder vor oder übergreifend zu Dragon Ball Super spielen.

Fortsetzung könnte Lücken schließen

Es wäre also nicht verwunderlich, wenn Publisher Toei Animation diue Gunst der Stunde nutzen würde, die Umsetzung der nächsten Arcs von Dragon Ball Super vor oder nach Dragon Ball Daima anzukündigen. Die Fortsetzung könnte die Lücken füllen, die in der Geschichte bestehen, zum Beispiel, was nun aus Freezer wird, der wiederbelebt worden ist oder was es mit den anderen Göttern der Zerstörung auf sich hat.

Beerus und Whis aus Dragon Ball Super. © Toei Animation

Der Manga zu Dragon Ball Super umfasst derzeit 98 Kapitel und ist damit weiter vorangeschritten als der Anime. Daher ist es wahrscheinlich, dass der Anime das bald nachholt. Es gibt also gute Gründe und mehr als genügend Inhalte für die Umsetzung einer Fortsetzung.

Was hält ihr von einem baldigen Release einer zweiten Staffel zu Dragon Ball Super?