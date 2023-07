Dragon Ball Super nimmt eine wichtige Änderung bei Krillins Tochter vor

Marron erhält ein neues Sinnesorgan.

Der Dragon Ball Super-Manga läuft immer noch weiter. Im aktuellen Kapitel 95 ist Son Gohan in einen Kampf verwickelt, um seine Tochter Pan zu befreien. Dieser Teil von Dragon Ball Super könnte euch bereits aus dem Film Dragon Ball Super: Super Hero bekannt vorkommen.

Doch das Kapitel zeigt nebenbei ein wichtiges Detail zur Tochter von Krillin und C18. Ihr Kind durchläuft nämlich eine körperliche Veränderung, die im aktuellen Kapitel nun genauer datiert wurde.

Dragon Ball Super: Marron bekommt Neuerung im Gesicht

Im Kapitel ist zu sehen, wie Krillin, C18 und ihre Tochter Marron aus dem Kino kommen. Krillin nimmt kurz darauf einen Anruf entgegen und erfährt vom Standort der Red Ribbon-Armee. Während der Szenen fällt ein wichtiges Detail an Marron auf.

Was ist an Marron neu? Marron ist in ihrer Pubertät plötzlich eine Nase gewachsen. Als Kleinkind sah sie ihrem Vater wie aus dem Gesicht geschnitten aus. Nur die blonden Haare verrieten, dass C18 ihre Mutter ist. Doch mit dem Alter und der neu gewonnenen Nase sieht sie nun immer mehr wie ihre Mutter aus.

Im folgenden Tweet von Herms98 ist Marron sowohl als Kleinkind als auch als junger Teenager zu sehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Somit wissen wir auch endlich, wann Marron eine Nase gewachsen ist. In einem Epilog von Dragon Ball Z, der einen Zeitsprung von 10 Jahren zeigt, hat Marron bereits ihre Nase erhalten. Auch in Dragon Ball GT war die junge Dame mit einem Riechorgan ausgestattet. Doch nun wissen wir den genauen Zeitpunkt, an dem Marron eine Nase gewachsen ist.

Krillin hat seit den Anfängen von Dragon Ball keine Nase - oder zumindest keine sichtbare. Da Marron ihre Augenpartie von ihrem Vater geerbt hat, war davon auszugehen, dass sie vermutlich wie ein weiblicher Krillin aussehen könnte. Doch Mangaka Akira Toriyama entschied sich, Marron mehr wie ihre Mutter aussehen zu lassen.

Solltet ihr euch mit dem neuen Aussehen von Marron nicht anfreunden können, hat euch User Mr_Zilla1 Abhilfe verschafft. Er hat ein Bild geteilt, auf dem er die Nase von Marron entfernt hat.

In den Kommentaren witzeln einige User außerdem, dass es merkwürdig sein muss, plötzlich ein neues Sinnesorgan zu entwickeln. Das sei so, als würden wir eines Tages elektromagnetische Strahlung wahrnehmen.

Wann spielt Dragon Ball Super eigentlich? Marrons Nase wächst in einem Zeitraum zwischen dem Ende der Boo-Saga und einem Turnier, das zehn Jahre danach stattfindet und in dem Son-Goku auf Boos Wiedergeburt Oob trifft. DIe Handlung setzt vier Jahre nach dem Sieg über Boo ein.

Welche Marron gefällt euch besser? Mit oder ohne Nase?