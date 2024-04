Dragon Ball Super legal streamen: Das geht jetzt endlich auch in Deutschland

Dragon Ball Super könnt ihr jetzt auch in Deutschland legal streamen.

Wer Dragon Ball Super in den vergangenen Jahren in Deutschland schauen wollte, musste entweder tief in die Taschen greifen, regelmäßig bei Prosieben Maxx vorbeischauen oder in illegale Bereiche des Netzes abdriften. Damit ist ab heute allerdings Schluss.

Alle 131 bislang veröffentlichten Folgen des DBZ-Nachfolgers könnt ihr ab sofort völlig legal hierzulande online streamen.

Alles Wichtige auf einen Blick

Wo kann ich Dragon Ball Super streamen? Auf ADN (Animation Digital Network)

Auf ADN (Animation Digital Network) In welcher Synchro? Im japanischen Original mit deutschen Untertiteln

Im japanischen Original mit deutschen Untertiteln In welcher Auflösung? 1080p

Alles Wichtige zum Streamingdienst ADN

Seit April könnt ihr das Animation Digital Network (kurz: ADN) auch in Deutschland nutzen. Die aktuell über 50 Titel umfassende Anime-Bibliothek steht euch für monatlich 6,99 Euro oder jährlich 59,99 Euro zur Verfügung.

Allerdings befindet sich der Dienst hierzulande noch in einer Beta-Phase. So kann es aktuell noch bei einigen Serien zu Problemen bei der Wiedergabe der Videos kommen. Ob das auch bei DBS der Fall ist, können wir aktuell noch nicht sagen.

Alle Infos zu ADN haben wir in einem Übersichtsartikel für euch zusammengefasst:

ADN in Deutschland Alle Infos zu Preisen, Abos und Serien von Myki Trieu

Mit Dragon Ball Super konnte sich ADN jetzt einen echt Hochkaräter sichern. Davon ab kann sich der Streamingdienst mit seinem aktuellen Angebot allerdings noch nicht mit Crunchyroll als direkte Konkurrenz messen. Es bleibt aber spannend zu sehen, wie sich das Angebot künftig entwickelt.

Wann geht es mit Dragon Ball Super weiter...

... ist derweil noch die Frage aller Fragen. Einen konkreten Release oder gar einen vagen Zeitraum gibt es bislang leider noch nicht.

Allerdings besteht weiter die Hoffnung, dass es im Zuge des 40-jährigen Jubiläums von Dragon Ball in 2024 mehr Infos gibt und nicht nur Dragon Ball Daima im Herbst erscheint.

Mehr zu Dragon Ball Daima Alle Infos zu Release, Ausstrahlung, Story und Charakteren von Dennis Michel

Allerdings steht nach dem Tod von Mangaka Akira Toriyama auch noch ein großes Fragezeichen dahinter, wie es ohne ihre Schöpfer mit Goku, Vegeta und Co. weitergeht. Sollten wir Neues zur Fortsetzung des Super-Anime erfahren, halten wir euch auf jeden Fall auf dem Laufenden.

Werdet ihr euch Dragon Ball Super auf ADN anschauen oder was müsste der Dienst bieten, damit ihr ein Abo abschließt?