Dragon Ball Super: Neuer Kinofilm soll "unglaublich" aussehen, versprechen die Macher

Dragon Ball-Fans können sich auf einen neuen großen Kinofilm freuen. Aber wer die Anfangstage der Animeserie Dragon Ball Super miterlebt hat, kennt auch einen der größten Kritikpunkte daran: Zu Beginn waren viele Fans mit dem Animationsstil beziehungsweise der Qualität unzufrieden. Aber die Visuals des kommenden Dragon Ball Super-Films sollen laut dem erneut beteiligten Zeichner und Schöpfer Akira Toriyama beeindruckend aussehen und neue Wege gehen.

Keine Angst, die Visuals im neuen Dragon Ball-Films werden wohl richtig gut

Darum, geht's: Als der neueste Ableger der Anime-Serie in Form von Dragon Ball Super zuerst über die Bildschirme dieser Welt flimmerte, waren einige Fans nicht gerade begeistert. Der Look und die Qualität der Animationen kamen bei vielen Menschen überhaupt nicht gut an, wie ihr zum Beispiel hier bei Kotaku nachvollziehen könnt.

Was das Problem war, illustrieren diese Szenen aus Episode 5 sehr gut:

Link zum YouTube-Inhalt

Die Qualität der Animation in Dragon Ball Super hat sich danach allerdings gesteigert und auch der Film Dragon Ball Super: Broly hatte solche Probleme nicht mehr. Ganz im Gegenteil, die meisten Fans waren sehr begeistert vom neuen Look, den Visuals und dem Design.

Wie sieht der Film aus? Wie wir seit Kurzem wissen, soll 2022 schon der nächste Dragon Ball Super-Film erscheinen. Allzu viel steht noch nicht darüber fest, aber es gibt zumindest einige Kommentare von Akira Toriyama, die aufhorchen lassen. Auch im Hinblick auf die Visuals. Offenbar sollen die Animationen wieder etwas Besonderes werden und neue Dinge wagen.

"Wir werden uns im Hinblick auf die visuelle Ästhetik auf neues Gebiet wagen, um dem Publikum einen unglaublichen Ritt zu bieten."

Dass da nicht nur Neues auf uns zukommt, sondern auch "amazing" Visuals und Animationen geplant sind, dürfte den meisten Fans recht sein. Wenn die hohe Qualität von Dragon Ball Super: Broly gehalten oder sogar noch gesteigert werden kann, wird sich wohl niemand beschweren.

Wie hat euch der Look vom Broly-Film gefallen? Was erwartet ihr von den neuen Dingen, die hier angeteast werden?