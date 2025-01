Dragon Ball: Die Geschichte und Herkunft des Super-Saiyajin 4

Son Goku als Super Saiyajin 4 ist so beliebt, dass die Form sogar in Sparking Zero auftaucht. (Bild: © Bird Studio, Shueisha / Spike Chunsoft, Bandai Namco)

Der vierfache Super-Saiyajin ist womöglich eine der umstrittensten, aber auch beliebtesten Saiyajin-Transformationen im Dragon Ball-Universum. Diese besondere Verwandlung ist die ultimative Form eines Saiyajins, der seine primitiven und doch enorm starken Wehraffen-Fähigkeiten und Kräfte unter Kontrolle gebracht hat – Der Ursprung der Saiyajin-Stärke!

Hier erfahrt ihr, woher die Transformation des Super-Saiyajin 4 eigentlich kommt und welche speziellen Bedingungen erfüllt werden müssen, um diese Form überhaupt zu erreichen und zu meistern.

Der erste Auftritt des vierfachen Super-Saiyajins in der Anime-Serie und der eigentliche Schöpfer des Designs

Der vierfache Super-Saiyajin tauchte zum ersten Mal in der 34. Folge von Dragon Ball GT im Kampf gegen den Antagonisten Baby auf und war eine große Überraschung.

Fans haben zum damaligen Zeitpunkt nicht damit gerechnet, dass es eine stärkere Saiyajin-Transformation abseits des Dreifachen geben würde und schon gar nicht eine Form, die den ursprünglichen Affenschwanz der Saiyajins einbezieht.

Goku gewinnt die Kontrolle über seinen goldenen Wehraffen-Zustand und steigt zum vierfachen Super-Saiyajin auf. (Bild: © Bird Studio, Shueisha / Toei Animation)

Außerdem weicht auch das Design des Super-Saiyajins von den bekannten Charakter-Konzepten der Saiyajin-Verwandlung stark ab – und dafür gibt es auch einen Grund. Dragon Ball-Schöpfer und Mangaka Akira Toriyama hatten kaum bei der Produktion von GT mitgewirkt und den Großteil dem Animationsteam von Toei Animation überlassen.

Grundsätzlich hat Toriyama also kaum etwas zur Anime-Serie beigetragen und das Design des vierfachen Super-Saiyajins stammt nicht von ihm, sondern von Toeis' hauseigenen Charakter-Designer Katsuyoshi Nakatsuru.

Der Grund für das herausstechende Design des vierfachen Super-Saiyajins

In einem Interview aus dem japanischen Band “Dragon Ball Back Then Vol. 3“ verrät Katsuyoshi Nakatsuru, wie er auf die besondere Saiyajin-Form gekommen ist und was er sich bei dem Design gedacht hat.

Auch Vegeta hat diese mächtige Saiyajin-Form erreicht. (Bild: © Bird Studio, Shueisha / Spike Chunsoft, Bandai Namco)

Nakatsuru war es wichtig, dass sich der Vierfache stark von den drei anderen Super-Saiyajin-Verwandlungen aus Dragon Ball Z unterscheidet – allein schon beim Aussehen. Dadurch kam er zu dem Entschluss, die Haarfarbe von Gold auf Schwarz zu ändern und der Form durch weitere Anpassungen wie dem rot-magentafarbenen Fell am Oberkörper einen wilderen Look zu geben.

Bereits in der Konzept-Phase hatte Nakatsuru die Absicht, dass Son Goku in dieser mächtigen Form seine Wahraffen-Kräfte behalten und eine Art “Goku mit Urkraft” darstellen sollte. Daher ergänzte der Charakter-Designer beim Entwurf das Fell und den Affenschwanz der Saiyajins.

Die Besonderheiten und Bedingungen des vierfachen Super-Saiyajin

Der goldene Wehraffen-zustand ist eine Bedingung für die Transformation zum Super-Saiyajin 4. (Bild: © Bird Studio, Shueisha / Spike Chunsoft, Bandai Namco)

Laut der Geschichte in Dragon Ball GT kann die Form des mächtigen vierfachen Super-Saiyajins nur erreicht werden, wenn sich der Saiyajin in den goldenen Wehraffen verwandeln kann. Bis zum Zeitpunkt von Gokus und Vegetas Transformation in dem goldenen Wehraffen, hatte das laut Legenden bislang nur der legendäre Super Saiyajin vor ca. 1000 Jahren geschafft.

Um zum Super-Saiyajin 4 aufzusteigen, genügt es jedoch nicht, den goldenen Wehraffen-Zustand zu erreichen. Dieser muss auch noch unter Kontrolle gebracht werden.. Schließlich ist es bereits für viele Kämpfer*innen des Volks eine schwere Aufgabe, die normale Wehraffen-Form unter Kontrolle zu haben, geschweige denn bei der Verwandlung in die goldene Form die Vernunft beizubehalten und zu kontrollieren.

Goku sieht als Super-Saiyajin 4 im Vergleich zu seinen anderen Verwandlungen komplett anders aus. (Bild: © Bird Studio, Shueisha / Toei Animation)

Schafft es ein Saiyajin als goldener Wehraffe jedoch, bei Verstand zu bleiben und seine Wut unter Kontrolle zu bringen, steigt er zum vierfachen Super-Saiyajin auf. Der Saiyajin verwandelt sich dann in eine humanoide Form des Wehraffens zurück, hat lange schwarze Haare, magentafarbenes Fell, einen Affenschwanz und goldene Pupillen mit roten Umrandungen an den Augen.

Außerdem soll der Saiyajin in dieser Form – laut Gokus eigener Aussage in GT – einen Teil seiner Rationalität und Vernunft im Kampf verlieren.

Diese Form soll so mächtig sein, dass sie sogar die Kräfte des mächtigen Shenlong und den Dragon Balls übersteigt und somit den Wunsch von Pilaf aus Dragon Ball GT nichtig machte. Son Goku verwandelt sich bei seiner Transformation in den vierfachen Super-Saiyajin im Kampf gegen Baby wieder in einen Erwachsenen zurück, obwohl er zuvor durch Pilafs Wunsch zu einem Kleinkind wurde. Es ist auch die einzige Form, die laut der Geschichte die komplette Kraft des goldenen Wehraffens ausschöpft.

Wie ist eure Meinung zum vierfachen Super-Saiyajin und wünscht ihr euch diese Form in Dragon Ball Daima zurück?