Dragon Ball: Warum Son Gohan den 4-Sterne Dragon Ball auf dem Kopf hatte und welche Bedeutung er hat

Der 4-Sterne Dragon Ball hat eine ganz besondere Bedeutung für Son Goku.

Finde die sieben Dragon Balls und deine Wünsche werden wahr - so sagt es schon das deutsche Intro des Animes Dragon Ball. Doch für Son Goku ist eine der sieben orangen Kugeln ganz besonders wichtig. Wir erklären euch, was es damit auf sich hat und wieso Son Goku die Kugel sogar noch in Dragon Ball Z bei sich behält.

Der 4-Sterne Dragon Ball ist Son Goku besonders wichtig

Was steckt hinter dem 4-Sterne Dragon Ball? Der besondere Dragon Ball war nicht immer im Besitz von Son Goku. Vor ihm besaß nämlich sein Zieh-Großvater Gohan den Dragon Ball. Doch leider verstarb er, was ein schwerer Verlust für Son Goku war.

Sein Großvater war ein herzensguter Mann und hat Son Gokus Charakter geprägt. Deshalb hat er ihm viel zu verdanken und ist sich der Liebe, die er von Großvater Gohan bekommen hat, bewusst.

Um ihn weiterhin zu ehren und ein Andenken an ihn zu haben, behält Son Goku den 4-Sterne Dragon Ball. So hat er seinen Großvater immer bei sich - wenn auch nicht in physischer Form. Er glaubte nämlich, dass die Seele seines Großvaters in der Kugel ruhte.

Obwohl im Laufe der Serie die sieben Kugeln wieder in alle Winde verstreut werden, holt sich Son Goku den 4-Sterne Dragon Ball später wieder. Das wird vor allem durch den Anfang von Dragon Ball Z deutlich, wo Son Goku den besonderen Dragon Ball an Son Gohan „vermacht“, wodurch er zu einer Art Familienerbe wird.

Son Gohan trug den Dragon Ball schon als kleines Kind.

Wieso hat Son Gohan den Dragon Ball später auf dem Kopf? Als Son Goku sein erstes Kind bekommt, steckt er den 4-Sterne Dragon Ball auf dessen Hut. Der Saiyajin hat seinen Sohn nach seinem Großvater benannt und will seinem Opa mit dem Namen und dem Dragon Ball gedenken.

Damit ist der Dragon Ball in den „Besitz“ von Son Gohan übergegangen. Der Junge weiß dabei offensichtlich, wie wichtig die Kugel für seinen Vater ist. Als er sie in Dragon Ball Z zusammen mit seinem Hut verliert, macht er sich extra auf die Suche, um sie wiederzufinden.

Was wissen wir über Son Gokus Großvater? Sein Großvater, bei dem Son Goku aufgewachsen ist, war gar nicht sein leibliches Familienmitglied. Eigentlich stammt Son Goku von Saiyajins ab, doch sein Großvater Son Gohan war ein Mensch – er fand den Jungen nämlich, als dessen Kapsel auf der Erde gelandet ist. Er war außerdem der beste Schüler von Muten Roshi.

Großvater Gohan ist leider durch Son Goku selbst gestorben. Als er sich in einen Riesenaffen verwandelte und Amok lief, tötete er dabei seinen eigenen Großvater. Son Goku dachte jedoch, dass ein anderes Monster ihn getötet hätte.

