Dragon Ball: Wieso die Beast-Form exklusiv zu Gohan gehört und weder Goku noch Vegeta sie je erreichen werden

So sieht die aktuell mächtigste Verwandlung in Dragon Ball aus.

Transformationen sind in der Dragon-Ball-Reihe nichts Neues. Dennoch schießt auch uns das Adrenalin jedes Mal durch die Adern, wenn wir eine neue, epische Form erleben dürfen. Vor allem, wenn sie als die bisher stärkste gilt.

Das Geheimnis hinter Beast Gohan

Wir sprechen von der Beast-Gohan-Form, die nur er aktuell erreichen kann. Nach der Transformation werden seine Haare weder gelb noch blau, sondern silbern. Ansonsten ändert sich nicht viel in der Beast-Form, abgesehen davon, dass sie womöglich zu der bisher stärksten Verwandlung im Dragon-Ball-Universum gehört.

Einen Überblick über alle Saiyajin-Verwandlungen, die Beast-Form inbegriffen, haben wir für euch bereits hier verfasst:

Diese starke Verwandlung wird sowohl Son Goku als auch Vegeta vorenthalten bleiben, da die Beast-Form auf der menschlichen Seite von Gohan basiert. Er hat im Manga beim Kampf gegen Kelfa auf Seite 104 verraten, dass er sich nämlich nicht mehr auf seine Herkunft als Saiyajin verlassen, sondern sich als Mensch weiterentwickeln möchte:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Für Dragon-Ball-Fans ist es kein Geheimnis, dass der eher ruhige Gohan lieber seine Nase in Büchern versteckt, anstatt sich mit allmächtigen Aliens zu prügeln. Dennoch schlummert in ihm als halb-Mensch und halb-Saiyajin ein größeres Potenzial als in seinem Saiyajin-Vater.

Dieses Potenzial hat Vegeta bereits in Dragon Ball Z erkannt, als er mit Nappa und Radditz in die Erde eindringt und sieht, welchen Schaden letzterer bei einem Angriff von Gohan erfährt.

Hier stellt sich uns natürlich direkt die Frage, ob auch die anderen Kinder von Goku und Vegeta, Son Goten und Trunks, die Beast-Form erreichen können. Leider ist dies zum aktuellen Zeitpunkt nur Spekulation.

Wenn ihr Beast-Gohan in Aktion erleben wollt, dann könnt ihr das im Film Dragon Ball Super: Super Hero. Etwas später hat die starke Verwandlung auch im Manga ihr Debüt gefeiert.

1:04 Dragon Ball Super: Super Hero im deutschen Synchro-Trailer

Auch wenn Gohan unabhängig von seiner Herkunft als Saiyajin sein möchte, wird diese vermutlich trotzdem eine Rolle in seiner Transformation spielen.

Andere Menschen haben im Dragon-Ball-Universum nämlich noch keine Verwandlungen geschafft, auch wenn sie andere starke Fähigkeiten besitzen. Dennoch ist es interessant zu beobachten, zu was Gohan mit dem Fokus auf seine menschliche Seite in der Lage ist.

Gefällt euch Beast-Gohan oder findet ihr die Verwandlung zu sehr an der Nase herbeigezogen?