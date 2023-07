Dragon Ball: Alle Super Saiyajin-Verwandlungen und was sie bedeuten

Dragon Ball-Held Son Goku war stets ein Vorreiter bei neuen Super Saiyajin-Transformationsstufen.

Die Super-Saiyajin-Transformationen gehören wie das Kamehameha fest zu Dragon Ball dazu. Mittlerweile sind viele Verwandlungsstufen zusammengekommen, die die meist schwarzhaarigen Charaktere vom Planeten Vegeta erreichen können. Wir erklären euch (nicht spoilerfrei!), welche Transformationsstufen es gibt und welche für Son Goku, Vegeta und Co die wichtigsten sind.

Die stärksten Haupt-Transformationen, die Saiyajins durchlaufen können

Was ist überhaupt ein Super-Saiyajin? Wenn ein Saiyajin zu einem Super-Saiyajin wird, verfärben sich normalerweise die Haare und er wird sehr viel stärker. Mehr zu Saiyajins, der Kampfkraft der Super Saiyajins und wie sie erklärt wurde, lest ihr in diesem GamePro-Artikel:

Ōzaru/Weraffe

Vegeta als Ōzaru.

Das Volk der Saiyajin besteht aus Weraffen: Scheint der Vollmond, verwandeln sie sich Saiyajin, die oft wie Menschen mit Affenschwänzen aussehen, durch die reflektierte B-Strahlung in riesige Affen. Allerdings nur, wenn sie noch ihren Schwanz besitzen.

Die Weraffen sind riesig und kaum zu kontrollieren: Nur die Wenigsten sind in der Lage, als Ōzaru bei klarem Verstand zu bleiben. Dafür steigt die Kampfkraft der Saiyajins in dieser Form um das 10-fache.

Zwei Sonderfälle: Der goldene Ōzaru ist viel stärker. Er steckt sogar die Kampfkraft eines dreifachen Super-Saiyajins in die Tasche und stellt eine Vorform des SSJ4 dar. Der legendäre Super Saiyajin Broly hat sich sogar in einen grünen Weraffen verwandelt.

Super-Saiyajin (SSJ)

Der Klassiker: Die erste Stufe steigert die Kampfkraft um das 50-fache und färbt die Haare golden. Eine hell leuchtende Aura umgibt den Super-Saiyajin, der nun ganz neue Kraftreserven anzapfen kann.

Nachdem Freezer Son Gokus Freund Krillin getötet hat, verwandelt sich Son Goku erstmals in einen Super-Saiyajin:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Vorstufe Pseudo-Super-Saiyajin: Der falsche Super-Saiyajin oder Pseudo-Super Saiyajin ist ein Vorläufer des SSJ. Die Kraft wird gesteigert, Son Goku hat aber keine richtige Kontrolle über diesen Wutausbruch.

SSJ-Grade: Im Lauf der Dragon Ball-Geschichte lernen wir noch viele Abwandlungen kennen. Sie steigern zum Beispiel Kraft, aber büßen Beweglichkeit ein oder eliminieren Nachteile folgender Verwandlungen. Der SSJ Full Power ist die Perfektion der SSJ-Transformation.

Zweifacher Super-Saiyajin (SSJ2)

Son Gohan als zweifacher Super-Saiyajin.

Doppelt so stark: Beim zweifachen Super-Saiyajin erlangt der Kämpfer den doppelten Power-Boost der normalen Verwandlung: Die Kampfkraft wird um das Hundertfache gesteigert.

Die etwas längeren Haare stehen noch stärker zu Berge, die Muskelmasse der Kämpfer wächst stark an. Zusätzlich wird die Aura rund um den Körper mit Blitzen verstärkt.

Als erster Dragon Ball-Charakter hat Son Gokus Sohn Son Gohan diese Stufe erreicht. Sie kann durch starke Emotionen wie große Wut ausgelöst, aber auch durch sehr intensives Training erlangt werden:

Rage-Modus: Auch der zweifache Super-Saiyajin kann nochmal deutlich stärker werden. Vegeta konnte die Kraft des SSJ2 nochmal steigern, nachdem Beerus Bulma geschlagen hatte. Future Trunks hat auch schon den sogenannten Super-Saiyajin Rage erreicht und Son Goku den Super-Saiyajin: Berserk.

Dreifacher Super-Saiyajin (SSJ3)

Son Goku als dreifacher Super-Saiyajin.

Beim dreifachen Super-Saiyajin bekommen die Saiyajins lange Haare, die fast bis auf den Boden reichen. Sie werden nochmal sehr viel stärker und schneller. Der große Nachteil des SSJ 3 besteht darin, dass die Form extrem viel Energie verbraucht und nicht lange gehalten werden kann.

Son Goku schafft die Verwandlung zum dreifachen SSJ erstmals, als er auf Majin Boo trifft. Es braucht dafür aber ganz besondere Umstände: Son Goku war beim Erlangen eigentlich tot und Gotenks konnte den SSJ3 auch nur als Fusion von Trunks und Son Goten erreichen, nicht einzeln.

Vierfacher Super Saiyajin (SSJ4)

Das ist er: Der vierfahce Super-Saiyajin, mit schwarzen Haaren und rotem Fell.

Die SSJ4-Erscheinung mischt Elemente des Wehraffen-Designs mit in den Look. Sie unterscheidet sich deutlich vom bisherigen Schema: Die Haare bleiben schwarz, eine scheinende Aura fehlt in der Regel komplett, aber der Schwanz kehrt zurück und wird durch ein rötliches Fell ergänzt.

Um sich überhaupt in einen vierfachen Super-Saiyajin verwandeln zu können, müssen Son Goku und Vegeta zunächst zum goldenen Oozaru werden und ihn kontrollieren. Die SSJ4-Form vereint die Vorteile der Wehraffen-Form mit denen des bewusst kontrollierten Super-Saiyajins.

Auch beim SSJ4 gibt es eine ganze Reihe Unterformen wie den Super Full Power Super-Saiyajin Limit Breaker oder die korrumpierten Dark-Variationen.

Weil der vierfache Super-Saiyajin nur in Dragon Ball GT und Super Dragon Ball Heroes eine Rolle spielt, wird er von manchen Fans nicht als Kanon akzeptiert.

Auch beim SSJ4 gibt es eine ganze Reihe Unterformen wie den Super Full Power Super-Saiyajin Limit Breaker oder die korrumpierten Dark-Variationen.

Super-Saiyajin Gott

Son Goku als Super-Saiyajin-Gott mit roten Haaren und Augen.

Bei dieser Form werden Haare, Augen und Aura rot, der Körper wirkt jünger und schlanker. Die Kraft steigt enorm an, die Transformationsstufe zeichnet sich aber vor allem durch Ausweichen, Kontern und vorausschauendes Kämpfen aus.

Mit Hilfe eines Rituals erreicht Son Goku diese göttliche Form zum ersten Mal, später kann er es auch allein.

Super-Saiyajin Blue aka Super-Saiyajin Gott Super-Saiyajin (SSJGSSJ)

Son Goku und Vegeta in der SSJ Blue-Form im Film Dragon Ball Super: Broly.

Wer den SSJ-Gott gemeistert hat, kann sich auf die nächste Stufe erheben: Den blauhaarigen SSJ Blue, der dank der göttlichen Ki-Energie noch mehr Power hat.

Ki, Kraft, Stärke und Schnelligkeit: Alles wird gesteigert, aber das geht auf die Ausdauer, weshalb die Form meist nicht lang gehalten wird.

Der SSJ Blue kann gemeistert und verbessert werden: Vegeta schafft die Transformation zum Super-Saiyajin Blue (Evolved) aka Super-Saiyajin Blue Evolution. Son Goku setzt im Manga den Perfekten SSJ Blue ein.

Ultra Instinkt

Son Gokus perfektionierte Ultra Instinkt-Form.

Das aktuelle Ende der Fahnenstange, wenn es um Son Gokus Macht geht. Mit Ultra Instinkt bewegt sich der Kämpfer auf einem Level mit Engeln wie Whis. Er bekommt silberne Haare und eine silbrig-lila leuchtende Aura.

Die Ultra Instinkt-Transformation lässt Son Goku automatisch allen Attacken ausweichen. Mit der perfektionierten Version wird er zu einem der mächtigsten Wesen des ganzen Dragon Ball-Universums.

Ultra Ego

It has this aura of Power and Elegance that really works with the overall vibe of the Ultra Instinct



It also perfectly reflects the Vibes his Ultra Ego drawing gives which is more more Dominating and Menacing pic.twitter.com/tPoZtrTYv1 — Nuigi (@Nuigi12) July 18, 2023

Ultra Ego ist Vegetas Pendant zu Son Gokus Ultra Instinkt. Allerdings setzt Vegeta auf die Kraft der Zerstörung, die ihm von Beerus verliehen wird.

Jeder Treffer, den Ultra Ego-Vegeta einsteckt, macht ihn in dieser Form nur noch stärker. Was gleichzeitig der Nachteil ist: So läuft er Gefahr, zu viel Schaden zu nehmen.

Visuell unterscheidet sich die Ultra Ego-Form auch deutlich vom Ultra Instinkt: Vegeta bekommt dunkel-violette Haare und eine ebensolche Aura.

Gohan Beast

So sieht Beast-Gohan im neuesten Dragon Ball Super-Film Super Hero aus.

In Dragon Ball Super: Super Hero erwacht das Biest in Son Gohan, nachdem er Piccolos vermeintlichen Tod gesehen hat. Er bekommt rote Augen mit schwarzen Pupillen, eine silberne Haarpracht und eine silbrig-violette Aura.

Son Gohan entfesselt so all seine in ihm schlummernden Kräfte und soll stärker als alle anderen Saiyajins und viele andere sein.

Dragon Ball-Ranking: Das sind die stärksten Kämpfer und Platz 1 ist nicht Son Goku von David Molke

Sonderfall Broly

Broly ist ein legendärer Super-Saiyajin und damit quasi außer Konkurrenz.

Der legendäre Super-Saiyajin Broly tanzt gehörig aus der Reihe. Ihm ist von vielen Transformationsstufen eine ganz eigene Version vergönnt. Beispielsweise kombiniert er den Wehraffen mit anderen Varianten oder hat die sogenannte Wrathful Saiyajin-Verwandlung erreicht. Darin kann er die Kraft und Raserei des Oozaru nutzen, ohne sich in einen Weraffen zu verwandeln.

Vor allem kämpft Broly als legendärer Super-Saiyajin oder Super-Saiyajin Berserker auf einem ganz eigenen Level: Perfekte Krieger wie Broly werden in jedem Universum nur alle 1.000 Jahre geboren (nur Kale aus Universum 6 kann ihm das Wasser reichen).

Welche Super Saiyajin-Transformation aus dem Dragon Ball-Unviersum findet ihr am coolsten?