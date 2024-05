Dragon Ball Z macht keinen Sinn: Krillin und Vegeta ändern dauernd ihre Größe und Fans kriegen die Krise

Die Änderung sehen wir vor allem im Vergleich mit ihren Ehefrauen.

Dragon Ball Z ist für Shonen-Fans einer der besten Animes. Die actionreichen Kämpfe sind das Highlight der Serie und haben viele heutige Animes maßgeblich beeinflusst. Doch es gibt auch Dinge im Anime, die eher weniger nachzuvollziehen sind. Etwa die häufig wechselnde Körpergröße von Krillin und Vegeta.

Dragon Ball: Krillin und Vegeta schrumpfen und wachsen

Woran merkt man den Wechsel der Körpergröße? Vor allem bei Krillin ist es leicht zu sehen, dass er die Körpergröße wechselt. Im Vergleich mit Son-Goku sehen wir, dass der Z-Kämpfer seine Knochen beliebig ausdehnen kann.

Ein Reddit-User zeigt mehrere Beispiele: Am Anfang von Dragon Ball Z reicht Krillin bis zu Son Gokus Kinn. Nur eine Saga später, während der Ereignisse auf Namek, schrumpft er drastisch. Er reicht seinem Kumpel plötzlich nicht einmal mehr bis zur Brust.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

In einem weiteren Vergleich zeigt der User, dass Krillin auch später noch seine Körpergröße ändern kann. In den Intros von Dragon Ball ist Krillin zunächst fast so groß wie seine Frau C18. In einem späteren Intro ist er plötzlich noch kleiner und geht nur noch bis zu ihrem Bauch.

Da C18 in beiden Fällen flache Schuhe trägt und im Vergleich mit den anderen Charakteren genauso groß bleibt, liegt der Größenwechsel bei Krillin.

In Dragon Ball Daima ist es so gewollt, dass Son Goku und seine Truppe plötzlich schrumpfen:

1:01 Dragon Ball Daima zeigt im neuen Trailer Son Goku und die Bösewichte

Wie sieht es bei Vegeta aus? Ein Fan auf X regt sich darüber auf, dass Vegeta ebenfalls seine Körpergröße wechselt. Ein gutes Beispiel macht er an Bulma fest: Mal ist Vegeta größer, mal kleiner als sie. Allerdings sehen wir hier nicht, ob sich Hügel unter den beiden befinden oder einer der beiden Schuhe mit Absätzen trägt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Ein User erklärt sich das Ganze so, dass Bulma sich gewünscht haben muss, ihre Körpergröße zu verkleinern. Der Verdacht ist nicht ganz unbegründet, denn Bulma hält sich mit ihren Wünschen an Shenlong jünger. Auch eine Operation zur Änderung der Körpergröße wird in der Community diskutiert.

Doch ein Fan hat einen sinnvollen Einfall: Die Saiyajin-Rüstung haben Stiefel mit kleinen Absätzen. Von außen ist zwar kein Absatz zu erkennen, doch es könnte sein, dass sich innerhalb der Stiefel ein Absatz befindet, der Vegeta plötzlich größer erscheinen lässt.

Sind euch noch weitere Dinge aufgefallen, die euch an Dragon Ball Z ärgern?