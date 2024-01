Dragon Ball Z: Das ist die beliebteste Folge aller Zeiten laut IMDb

Welche Folge schafft es auf Platz 1?

Der Anime zu Dragon Ball Z hat insgesamt 291 Folgen. In den Episoden bekommen es Son Goku und die Z-Truppe mit fiesen Gegnern wie Buu oder Cell zu tun. Laut einer Umfrage hat Dragon Ball Z für euch die besten Bösewichte, dahinter kommen Fieslinge aus Dragon Ball, Dragon Ball GT und Dragon Ball Super.

Auf der Wertungsplattform IMDb können Zuschauer*innen ihre liebsten Anime-Serien bewerten, sogar nach einzelnen Folgen. Wir haben uns angeschaut, welches die beliebteste Folge aus Dragon Ball Z ist und können uns denken, welcher besondere Charaktertod dazu geführt haben könnte.

Dragon Ball Z: Das ist die Top 10 der beliebtesten Folgen auf IMDb

Welche Folge ist auf Platz 1? Auf Platz 1 landet eine besonders emotionale Folge. Dabei handelt es sich um Episode 237, die den Titel „Vegetas großes Opfer“ trägt. Am Namen könnt ihr vermutlich schon erkennen, wieso es diese Folge auf Platz 1 geschafft hat.

Vegeta beschließt in der Folge, sich für seine Familie und Freund*innen zu opfern. Es gibt seiner Ansicht nach keinen Ausweg mehr, Majin Buu zu schlagen. Deshalb hofft er, den Bösewicht mit einer Explosion in den Tod reißen zu können. Doch bei diesem Unterfangen stirbt auch er selbst.

Zuvor verabschiedet er sich rührend von seinem Sohn Trunks und umarmt ihn sogar zum ersten Mal in seinem Leben. Der Saiyajin zeigt dabei eine Seite, die wir bislang noch nicht von ihm kannten.

Vielleicht sind im kommenden Dragon Ball Daima ebenfalls ein paar Folgen dabei, die ein Fest für Fans sein werden:

3:17 Dragon Ball Daima: Erster Trailer zum neuen Anime von Akira Toriyama

Welche anderen Folgen haben es in die Top 10 geschafft? In dem Ranking gibt es noch andere emotionale Folgen, die Dragon Ball Z-Fans besonders in ihr Herz geschlossen haben:

Platz 2: Folge 95 „Freezers Auferstehung“

Folge 95 „Freezers Auferstehung“ Platz 3: Folge 120 „Durchschneidender Erfolg“

Folge 120 „Durchschneidender Erfolg“ Platz 4: Folge 53 „Das Tier in Zarbon“

Folge 53 „Das Tier in Zarbon“ Platz 5: Folge 86 „Das Ende eines stolzen Saiyajins“

Folge 86 „Das Ende eines stolzen Saiyajins“ Platz 6: Folge 23 „Gefährliche Pflanzenmänner“

Folge 23 „Gefährliche Pflanzenmänner“ Platz 7: Folge 96 „Die Legende lebt“

Folge 96 „Die Legende lebt“ Platz 8: Folge 104 „Was am Ende übrig bleibt“

Folge 104 „Was am Ende übrig bleibt“ Platz 9: Folge 26 „Waffenruhe“

Folge 26 „Waffenruhe“ Platz 10: Folge 122 „Trunks Geschichte“

In vielen der Folgen wird entweder ein Gegner besiegt oder es gibt eine neue Transformation für Son Goku. Auch Future Trunks scheint unter den Fans besonders beliebt zu sein, denn er steht sowohl auf Platz 3 als auch auf Platz 10 im Mittelpunkt der jeweiligen Episode.

Doch vor allem die 237. Episode macht aus dem sonst so mörderischen Vegeta einen liebevollen Familienvater. Sein Tod dürfte wohl für viele feuchte Augen gesorgt haben, da er sich zum ersten Mal in seinem Leben für andere opfert.

Wonach wurden die Folgen bewertet? Das Ranking der Folgen geht nach der Nutzerwertung und den abgegebenen Stimmen. Je besser eine Folge bewertet wurde und je mehr Personen dafür abgestimmt haben, desto höher landet sie im Ranking.

Bei einigen Folgen im Ranking kommt es vor, dass bei IMDb die gleiche Wertung angezeigt wird, aber trotzdem die Folge höher gelistet ist, die weniger Wertungen bekommen hat. Wir vermuten, dass sich die Wertungen in der Nachkommastelle unterscheiden und nur gerundet dargestellt werden.

Welches ist eure liebste Episode aus Dragon Ball Z? Schreibt es uns in die Kommentare!