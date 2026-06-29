Dragon Ball Z-Fan erinnert Community an eines der grausigsten Dinge, die Boo getan hat: Er verwandelte einen Mann in Milch und gab sie einem Kind zu trinken

Der meist kindisch wirkende Boo sorgt mit einer verstörenden Unschuld im Gesicht für eine der gruseligten Dragon Ball-Szenen. (© Akira Toriyama / Toei Animation)

Eigentlich ist Dragon Ball Z nicht gerade dafür bekannt, mit Horror-Animes zu konkurrieren. Klar, hier und da gibt es mal eine Szene, die auch genauso gut aus Alien vs. Predator kommen könnte - man denke etwa an König Piccolo, der seine Kinder per Ei aus dem Mund spuckt -, doch bei aller Action sind die Abenteuer von Son Goku vergleichsweise zahm.

Eine Szene war aber so verstörend, dass Dragon Ball-Fans sie auch Jahrzehnte später noch für Diskussionen hochholen.

3:15 Gameplay-Trailer zu Dragon Ball Xenoverse 3 stellt neue Charaktere von Akira Toriyama vor und zeigt mehr von der Welt

Autoplay

Kannibalismus oder nicht?

Die Szene, die ihr im unteren Reddit-Beitrag von "Sm0key_Bear" sehen könnt, spielt sich wie folgt ab: Majin Boo begegnet in den Bergen dem blinden Jungen Tommy und heilt ihn aus einer Laune heraus – und erhält eine Münze als Dankeschön.

Da Boo kein Interesse am Münzgeld hat, geht er in eine nahegelegene Stadt, verwandelt einen alten Mann in einen Karton Milch und gibt ihn Tommy zu trinken. Tommy, der nach eigener Aussage noch nie etwas anderes als eine Zwiebel gegessen hatte, ist überglücklich. Laut dem offiziellen Wiki weiß er dabei nicht, woraus die Milch besteht.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Die große Frage in der DBZ-Community, die unter anderem "Ben_Kenobi_" formuliert: "War das Kind ein Kannibale? Technisch hat es nur Milch getrunken. Aber da Vegetto als Bonbon noch die Kontrolle über sich selbst behielt, dürfte die Milch immer noch die Seele des Mannes enthalten haben – und das ist eigentlich viel gravierender."

Der Verweis auf die Fusion aus Son-Goku und Vegeta gilt in der Diskussion als Argument dafür, dass Boos Verwandlungsopfer ihre Seele behalten.

"nWo1997" widerspricht dem aber grundsätzlich und hält Vegetto für einen Sonderfall – quasi zu mächtig, um sein Bewusstsein je zu verlieren. Bei einem durchschnittlichen alten Mann treffe das möglicherweise nicht zu.

"lightside100" ergänzt an dieser Stelle, dass Boo in einer anderen Szene eine ganze Stadt in Schokoladenriegel verwandelt – und mindestens einem von ihnen ein sichtlich erschrockenes Gesicht anzusehen sei.

Mehr zum Thema Dragon Ball Z und Super: Fans realisieren nach 38 Jahren, dass fast alle großen Bösewichte der Serie eine witzige Gemeinsamkeit haben von Jusuf Hatic

Bright_Guava2530 stellt in diesem Kontext eine zweite Frage, die die Fans beschäftigt: Wenn durch die Dragon Balls alle Opfer Boos zurückgebracht wurden – hätte der alte Mann dann aus dem Bauch des Kindes herausbrechen müssen?

"Sayse" antwortet lakonisch, der Mann müsse wohl böse gewesen sein – schließlich haben die Wiederbelebungswünsche gezielt nur Unschuldige erfasst.

"super_tr4mp" hat indes eine pragmatischere Theorie: Vielleicht war er zu dem Zeitpunkt bereits vollständig verdaut und taucht jetzt irgendwo in der Kanalisation wieder auf.

Übrigens: Tommy benennt sich später aus Dankbarkeit in "Mister Bii" um und eröffnet in Dragon Ball Online einen Freizeitpark namens Boo World. Von wo er in diesem Park die Milch für angebotene Getränke bezieht, ist unbekannt.

Hat Tommy eurer Meinung nach einen Menschen getrunken – oder schützt ihn seine Unwissenheit vor dem moralischen Urteil?