Dragon Ball Z und Super: Fans realisieren nach 38 Jahren, dass fast alle großen Bösewichte der Serie eine witzige Gemeinsamkeit haben

Des Kaisers neue Kleider sind bei Dragon Ball-Bösewichten tatsächlich ein Muster. (© Akira Toriyama / Toei Animation)

In seinen inzwischen gut 40 Jahren hat Dragon Ball zahlreiche Geschichten erzählen, Charaktere verknüpft und natürlich epische Duelle geliefert.

Bei all der Zeit dürfte es kaum verwundern, dass der 2024 verstorbene Schöpfer Akira Toriyama hier und da ein Muster bei seinen Figuren einbaute – ein solches fällt Dragon Ball-Fans aber erst jetzt auf.

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Ein Freezer-Video als Ursprung

Dabei nahm die Fan-Diskussion ihren Lauf eigentlich zuerst in einem etwas anderen Video. Der YouTube-Kanal "SaladSaiyan" hatte vor einem Jahr eine längere Serie beendet, in der er ein Alternativszenario behandelt: Wie würde die Dragon Ball-Geschichte aussehen, wenn Freezer kein Bösewicht ist, sondern zu Gokus Freund wird?

Das Thumbnail zu diesem Video zeigt Freezer lachend und in einer Umarmung mit Goku und Gohan. Ungewöhnlich genug, aber der Clou steckt im Outfit: Wie der Kommentar von "dtay8913" feststellt, hat der außerirdische Tyrann dieselben Klamotten wie die Saiyajins an – was damit auch impliziert, dass Freezer "nackt ist, weil er böse ist".

Genau dieses Bild löste im "Ningen"-Subreddit (dabei handelt es sich um eine auf Dragon Ball-Satire ausgelegte Community) den Eureka-Moment aus:

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Genauer gesagt ist "Ten-Winged-Phoenix" in der zugehörigen Diskussion durch diesen Kommentar auf das Muster gekommen: Von Dragon Ball Z bis Dragon Ball Super haben fast alle der großen Bösewichte mindestens oberhalb der Gürtellinie keine Klamotten an.

Hierzu zählen sowohl Buu als auch Beerus, die oberkörperfrei durch die Gegend stolzieren. Der Gott der Zerstörung hat immerhin noch eine kragenähnliche Halskette auf seinen Schultern.

Cell und Freezer sind hingegen "komplett nackt". Gerade bei Freezer wurde erst kürzlich enthüllt, dass die Kampfrüstung seiner finalen Form tatsächlich ein organischer Außenpanzer ist und deshalb stets regeneriert wird:

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Einzige Ausnahme von der gedachten Regel sind indes Zamasu und Jiren, die in voller Kampfmontur ihre Auftritte hatten. Während Jiren das Outfit der "Pride Troopers" aus Universum 11 anhatte, blieb Zamasu in traditionellen Outfit der Kaios – als Goku Black wiederum trat er mit einer schwarzen Variante des Dogis auf, das "unser" Goku anhat.

Welche Muster sind euch innerhalb der Dragon Ball-Serie noch aufgefallen?