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Gameplay-Trailer zu Dragon Ball Xenoverse 3 stellt neue Charaktere von Akira Toriyama vor und zeigt mehr von der Welt

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Gameplay-Trailer zu Dragon Ball Xenoverse 3 stellt neue Charaktere von Akira Toriyama vor und zeigt mehr von der Welt

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Myki Trieu
25.06.2026 | 10:45 Uhr

Bandai Namco enthüllte am 23. Juni 2026 einen neuen Gameplay-Trailer zu Dragon Ball Xenoverse 3. Im Trailer gibt es nicht nur einen Vorgeschmack auf die Fähigkeiten des Protagonisten, sondern es werden auch alle neuen Charaktere von Akira Toriyama vorgestellt.

Dragon Ball Xenoverse 3 erscheint am 5. Februar 2027 auf PlayStation 5, Xbox Series X und PC.
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Dragon Ball Xenoverse 3

Dragon Ball Xenoverse 3

Genre: Rollenspiel

Release: 2027 (PC, PS5, Xbox Series X/S)

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