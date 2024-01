Dragon Ball Z - Wie viele Transformationen hat Cell? Alle Formen im Überblick

Cell durchläuft unterschiedliche Stadien und passt sich dem Gegner an.

Einer der ikonischsten Charaktere aus Dragon Ball Z ist der biologische Android Cell. Er ist einer der mächtigsten Antagonisten und macht es der Z-Truppe schwer, die Erde vor einem schlimmen Schicksal zu bewahren.

Im Laufe der Kämpfe entwickelt sich Cells Körper immer weiter. Da er mit einer viel zu kleinen Zeitkapsel in die Vergangenheit gereist ist, musste sein Körper danach wieder alle Stadien der Entwicklung durchlaufen. Wir zeigen euch, welche Formen es von Cell gibt und welche davon in Dragon Ball Z auftauchen (via WGTC).

Cell in Dragon Ball Z: Diese Stadien durchläuft sein Körper

In Dragon Ball Z gibt es schon einige Formen, die Cells Körper durchlaufen muss. Wir haben euch die wichtigsten zusammengefasst:

Embryo/Larve/Ei

Da war Cell noch klein und unschuldig.

Cell wurde von Dr. Gero in seinem Versteck gezüchtet. Hier war er für lange Zeit ein Embryo in einem Tank. In dieser Form hat er noch keine Person absorbiert. Um in die Zeitmaschine zu steigen, musste Cell später seinen Körper wieder verkleinern. Dafür verwandelte er sich in ein Ei, aus dem er in der anderen Zeitlinie wieder als Larve schlüpfte.

Unperfekter Cell

In diesem Stadium sieht Cell aus wie ein Insekt.

In dieser Form war es Cell erstmals möglich, andere Lebewesen zu absorbieren. Er erhielt einen Schwanz mit einem spitzen Ende, durch das er seine Gegner aufsaugen konnte. Dadurch erhielt er die Kräfte seiner Gegner. In dieser Form sah er noch aus wie ein Insekt.

Semi-Perfekter Cell

Langsam nimmt er menschliche Züge an.

Diese Form hat Cell dadurch erreicht, dass er C17 absorbierte. Er hat ein bulligeres Gesicht und mehr Muskelmasse als die erste Form. Seine Stärke reichte soweit, dass er es mit Piccolo und Tenshinhan aufnehmen konnte.

Perfekter Cell

In dieser Form wirkt Cell unschlagbar.

Nachdem er C18 absorbiert hatte, erreichte Cell seine ultimative Form. Sein Gesicht sah nun menschlicher aus und ihm wuchsen Flügel. In dieser Form konnte er sogar Vegeta in seiner zweiten Super-Saiyajin-Form besiegen.

Cell mit mehr Muskelmasse

Cell imitiert Future Trunks.

Im Kampf gegen Future Trunks powerte sich Cell hoch bis zur dritten Form eines Super Saiyajins. Er imitierte dabei das Verhalten von Future Trunks und bekam mehr Muskelmasse, die ihn allerdings langsamer machte.

Cell als Super Saiyajin

Cell bekommt eine gelbe Aura.

Cell ahmte während eines Kampfes mit Son Goku seine Transformation in einen Super-Saiyajin nach. Dabei umhüllte er sich ebenfalls mit einer gelben Aura, durch die seine Kampfkraft stieg.

Cell Junior

Die kleine Version hat Schabernack im Kopf.

Cell erschuf in seiner perfekten Form mehrere kleine Abbilder von sich. Sie waren ähnlich stark wie Vegeta in seiner Super-Saiyajin-Form. Allerdings waren sie jünger als der originale Cell und verhielten sich dementsprechend kindischer.

Selbstzerstörungs-Cell

Tick, Tack, Bumm!

Cell verwandelte sich selbst in eine riesige Bombe, da er C18 wieder ausspuckte und dadurch Son Gohan nicht mehr gewachsen war. Er hatte dabei seinen Körper aufgeblasen und drohte, die Erde damit in die Luft zu jagen. Son Goku teleportierte ihn stattdessen zum Planeten des Kaios.

Super-Perfekte-Form

In dieser Form ist er nahezu unschlagbar.

Dabei handelte es sich wohl um die stärkste Form von Cell. Nach der Explosion konnte er sich wieder regenerieren. Da er Sayajin-DNA in sich trug, die bei Nahtoderfahrungen noch stärker werden, wurde auch seine Kampfkraft um ein Vielfaches gesteigert. Die einzige Person, die es mit ihm aufnehmen konnte, war Son Gohan in seiner Super-Saiyajin-2-Form.

Es gibt noch weitere Formen von Cell, die beispielsweise in Dragon Ball Super: Super Hero auftauchen:

1:04 Dragon Ball Super: Super Hero im deutschen Synchro-Trailer

Andere Formen von Cell aus dem Anime und Videospielen

Cell hat noch weitere Formen, die in Dragon Ball GT, Dragon Ball Super und Videospielen der Reihe auftauchen. Diese sind zum Teil Nicht-Kanon:

Cellin (Dragon Ball Z: Budokai)

Cell-X Jr. (Dragon Ball Online)

Majin Cell (Dragon Ball Z: Budokai)

Cell-X (Dragon Ball Online)

Cellza (Dragon Ball Fusion)

Cell, als er Son-Goku absorbierte (Dragon Ball GT)

Cell Max (Dragon Ball Super: Super Hero)

Es bleibt abzuwarten, ob Cell noch einmal in einer anderen Form einen Auftritt im Anime oder in Videospielen bekommen wird. Der biologische Android hat sich hervorragend an unterschiedliche Situationen angepasst und bewiesen, dass er es mit den stärksten Gegnern aufnehmen konnte.

Welche Form von Cell findet ihr besonders interessant?