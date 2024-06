Dragon Ball Z: Cell hat eine 4. Form, die nie in der Serie zu sehen war - Zeichnung von Toriyama zeigt, wie sie aussieht

Vielleicht war die Perfekte Form von Cell ursprünglich gar nicht als finale Transformation gedacht. Eine neue Skizze von Akira Toriyama zeigt nämlich eine nie veröffentlichte Form

Dragon Ball Z weist einige der ikonischsten Bösewichte der gesamten Dragon-Ball-Reihe auf. Die meisten von ihnen wie Freezer oder Majin Boo haben mehrere ikonische Formen, die sie jedes Mal zu stärkeren Feinden machen. Darunter ist auch Cell, der ursprünglich von Akira Toriyama selbst neben seinen drei Formen eine weitere, vierte bekommen sollte.

So sieht die vierte, nie veröffentlichte Form von Cell aus

Der Shueisha-Verlag, von dem Dragon Ball Z herausgegeben wurde, hat dafür Skizzen von Akira Toriyama geteilt. So hätte die vierte Form von Cell ausgesehen:

Bild: Shueisha

Diese vierte Transformation sieht aus wie eine Mischung zwischen den zweiten und dritten Formen. An dieser Stelle möchten wir euch an die bisherigen Formen von Cell erinnern, die wir in einem Artikel zusammengefasst haben:

Weil diese vierte Form Elemente vom Semi-Perfekten und dem Perfekten Cell hat, können wir nicht mit Sicherheit sagen, ob sie als Zwischenform der beiden angedacht war oder vielleicht nicht doch auch stärker als der Perfekte Cell ausgefallen wäre. Von der jugendlichen Vitalität des Perfekten Cell ist hier jedoch nicht mehr viel zu sehen.

Wieso erschien diese Form nie im Manga? Es ist bekannt, dass Akira Toriyama die Skizze zusammen mit den restlichen Unterlagen für die Cell-Saga an den Shueisha-Verlag geschickt hat. Sein Herausgeber bei Shueisa, Yu Kondo, hatte diese Form jedoch abgelehnt, weswegen sie nie im Manga erschienen ist. Die Gründe für die Ablehnung sind leider unbekannt.

Irgendwie absurd, dass zu einem Zeitpunkt noch mehr Formen für Cell angedacht waren. Die Skizze lädt zu Fragen wie ‚Was wäre für diese Transformation nötig gewesen?‘ und ‚Wie stark wäre Cell in dieser Form geworden?‘ ein. Es wird zwar vorerst bei Spekulationen bleiben und dennoch ist es interessant, mehr über unseren Lieblings-Prügler zu lernen.

Was haltet ihr von dieser Cell-Form?