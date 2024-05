Der schnellste Weg Dragon Ball Z zu schauen: Kai kommt zurück ins deutsche TV und zu dieser Uhrzeit müsst ihr einschalten

Haltet die Fernbedienung für Dragon Ball Z Kai bereit.

Der TV-Sender ProSieben MAXX wird den kompletten Anime von Dragon Ball Z Kai wiederholen. Damit reiht sich der Anime in das Nachmittagsprogramm des Senders ein und läuft neben Animes wie Black Clover und Detektiv Conan. Wir verraten euch, ab wann ihr den Fernseher einschalten müsst.

Dragon Ball Z Kai: Alle Informationen zum TV-Start

Wann läuft Dragon Ball Z Kai? Wollt ihr den Anime von Anfang an schauen, müsst ihr ab dem 8. Mai 2024 um 17:40 Uhr auf ProSieben MAXX einschalten. Dort laufen täglich zwei Folgen von Dragon Ball Z Kai hintereinander. Ab 18:30 Uhr könnt ihr den Fernseher wieder ausschalten, denn dann läuft Black Clover.

Am 8. Mai werden die ersten beiden Folgen des Animes ausgestrahlt, los geht es mit „Der Kampf beginnt“. Die Folgen sollen täglich unter der Woche ausgestrahlt werden. Am Feiertag (9. Mai) gibt es eine Ausnahme: An diesem Tag pausiert die Serie aufgrund eines Dragon Ball-Specials. Erst am 10. Mai geht es mit den Folgen 3 und 4 weiter.

Im Herbst 2024 beginnt eine neue Serie zu Dragon Ball:

3:17 Dragon Ball Daima: Erster Trailer zum neuen Anime von Akira Toriyama

Was ist, wenn ich mal eine Folge verpasse? Die Episoden sind nach ihrer TV-Ausstrahlung in der Mediathek von Joyn zu finden. Deshalb ist es kein Drama, wenn ihr mal eine Episode verpassen solltet. Ihr könnt sie zeitig nachholen.

Ansonsten gibt es leider keine Alternative, Dragon Ball Z Kai nachzuholen. Der Anime ist momentan bei keinem Streamingdienst in Deutschland verfügbar. Umso cooler ist die Aktion von ProSieben MAXX, die Serie wieder ins Fernsehen zu holen.

Was ist Dragon Ball Z Kai? Der Anime wurde zum 20. Geburtstag von Dragon Ball Z erstellt. Statt der 291 Folgen kürzt Kai die Handlung auf 167 Episoden herunter. Die Serie hält sich strenger an die Mangavorlage und lässt viele Anime-exklusive Inhalte weg.

Es lohnt sich, dem Anime eine Chance zu geben. Das Original wird auf IMDb mit 8,8 Punkten bewertet, Kai liegt nur knapp dahinter mit 8,3 Punkten. Viele Fans schätzen an der Serie, dass die Filler aus dem Anime verbannt wurden.

Da der Anime erst im Jahr 2009 lief, ist die Animationsqualität höher als bei Dragon Ball Z, das erstmals 1989 ausgestrahlt wurde. Der Anime läuft in HD-Qualität und der Sound sowie die Spezialeffekte wurden verbessert. Selbst die Dialoge wurden neu aufgenommen.

Was haltet ihr von Dragon Ball Z Kai? Werdet ihr euch den Anime ansehen?