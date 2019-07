Lange sah es danach aus, als wäre Son Goku der einzige spielbare Charakter im kommenden Action-RPG Dragon Ball Z: Kakarot. Der Name des Spiels suggeriert schließlich einen Fokus auf den großen Protagonisten der Manga/Anime-Vorlage. Doch Fans dürfen sich freuen, denn es werden auch andere Z-Kämpfer spielbar sein.

Dragon Ball Z: Kakarot

Diese Serien-Geheimnisse könnte das Spiel lüften

Dragon Ball Z: Kakarot - Wir spielen nicht nur Son Goku

Diese Ankündigung erfolgte in der neuesten Ausgabe des japanischen V-Jump-Magazins (via Gematsu). Dort wurde bestätigt, dass wir neben Goku auch Vegeta, Son Gohan und Piccolo steuern dürfen. Die Verfügbarkeit der Charaktere scheint aber an den Storyverlauf gebunden zu sein, so wird Vegeta erst mit seiner Ankunft auf Namek zum spielbaren Helden.

Party-Mitglieder hören auf Befehle: Darüber hinaus wird es auch Support-Charaktere geben, die wir zwar nicht direkt steuern werden aber auf unsere Befehle hören. Sie teilen ebenfalls mit Attacken aus und verteidigen uns gegen Angriffe der Gegner.

Das sind die spielbaren Charaktere in DBZ: Kakarot

Son Goku

Vegeta

Son Gohan

Piccolo

Alle bisher bestätigten Support-Charaktere

Yamchu

Tenshinhan

Krillin

Chao-Zu

Sollte Dragon Ball Z: Kakarot über die Freezer-Saga hinaus die weiteren Storybögen von Dragon Ball Z erzählen, kämen hier wohl noch weitere Kämpfer wie C17, C18, Videl oder Gotenks hinzu.

Dragon Ball Z: Kakarot erscheint Anfang 2020 für PS4, Xbox One und PC.