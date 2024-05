Im Kinofilm Dragon Ball Super: Super Hero haben King Cold und Mecha Freezer einen Cameo-Auftritt - als Screenshot aus DBZ: Kakarot

Da staunt auch Piccolo nicht schlecht: In Dragon Ball Super: Super Hero ist eine Szene aus Kakarot zu sehen.

Eigentlich tauchen King Cold und Freezer im Dragon Ball Super: Super Hero-Film nicht auf. Aber wer genau hinsieht, kann sie trotzdem darin sehen – wenn auch nur für einen unglaublich kurzen Moment, der leicht zu verpassen ist. Die Macher haben nämlich ein sehr cooles Detail in den Streifen eingebaut, der einigen Fans jetzt aufgefallen ist: Das Spiel Dragon Ball Z: Kakarot ist im Film auf einem Handy zu sehen.

Witziges Detail: Im Dragon Ball Super-Film Super Hero versteckt sich eine Szene aus dem Kakarot-Spiel

Darum geht's: Dragon Ball-Fans konnten innerhalb der letzten Jahre gleich zwei coole Filme im Kino sehen. Nach dem beeindruckenden Broly-Film kam mit relativ kurzem Abstand auch noch Dragon Ball Super: Super Hero. Der Streifen dreht sich vor allem um Piccolo und Son Gohan, wie sie gegen die Red Ribbon-Androiden und Cell Max kämpfen.

Kleines, aber feines Detail: In dem ganzen Kuddelmuddel rund um Dr. Hedos wilde Pläne, dem furchteinflößenden Cell Max und Son Gohans neuer Biest-Form sowie Orange Piccolo geht eine Kleinigkeit höchstwahrscheinlich unter. Aber es handelt sich dabei um ein wirklich cooles Easter-Egg oder vielmehr eine Art Hommage.

Auf dem Handy, das der Red Ribbon-Commander und Red Pharmaceuticals-Präsident Magenta in der Hand hält, ist für den Bruchteil einer Sekunde eine Szene zu sehen, die Dragon Ball-Fans bekannt vorkommen dürfte. Zumindest, wenn sie Dragon Ball Z: Kakarot gespielt haben.

Hier seht ihr nämlich einen Moment aus dem Spiel auf dem Display. Darin steht Trunks zwei gefährlichen Widersachern in Form von Mecha Freezer und King Cold, Freezers Vater, gegenüber. Auf dem Handy von Magenta ist unten eine Zeitleiste zu sehen, also sieht sich der Fiesling womöglich einfach nur die Cutscenes auf dem Smartphone an:

Sieht aus wie ein Pokémon-Kampf: In den Kommentaren häufen sich die Bemerkungen von Fans, denen zufolge die Szene stark an Pokémon-Titel erinnert. Damit haben sie natürlich durchaus recht und viele machen sich einen Spaß daraus, sich die entsprechenden Szenen auszumalen und wie so ein Dragon Ball-Kampf auf Pokémon-Art ablaufen könnte.

Falls ihr übrigens nach so einem Spiel sucht und die Dragon Ball-Charaktere wie Pokémon trainieren wollt, könnte eine inoffizielle Mod für die feuerrote Pokémon-Edition genau das richtige für euch sein. Sie hört auf den Namen Dragon Ball Z Team Training und bietet euch genau dieses Spielerlebnis.

Ist euch die Szene im Dragon Ball Super: Super Hero-Film auch aufgefallen? Was ist euer liebstes Dragon Ball-Easter Egg?