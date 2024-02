Die besten Dragon Ball-Spiele aller Zeiten: Das sind die Top 10

Diese Dragon Ball-Spiele haben die besten Wertungen.

Kaum eine Manga- beziehungsweise Anime-Reihe kommt an die Beliebtheit von Dragon Ball heran. Die Geschichten und Charaktere aus der Feder von Akira Toriyama haben unter Fans Kultstatus und bis heute werden neue Folgen, Filme und Serien produziert. Die Handlung rund um legendäre Kämpfer*innen eignet sich auch hervorragend für Videospiele und so überrascht es kaum, dass es mittlerweile über 50 Games im Dragon Ball-Universum gibt.

Darunter befinden sich natürlich auch jede Menge Gurken, die schon längst wieder vergessen sind. Wir haben uns für euch durch die Wertungen auf Metacritic und das Archiv von GameRankings (hier werden auch alte Printwertungen miteinbezogen) gewühlt und präsentieren euch hier die Top 10 der nach Wertungen besten Dragon Ball-Spiele aller Zeiten. Viel Spaß!

Dragon Ball Z: Kakarot

2:16 Dragon Ball Z: Kakarot - Launch-Trailer zum Action-RPG führt uns in unsere Kindheit zurück

Release: 17. Januar 2020

17. Januar 2020 Plattformen: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC

PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC Entwickler: Cyber Connect 2 Co., Ltd.

Die Top 10 startet mit einem der aktuellsten Vertreter. Dragon Ball Z: Kakarot ist erst 2020 erschienen. Anfang 2023 folgte dann das große Next-Gen-Update. Zudem wurde das Spiel in der ganzen Zeit regelmäßig mit neuen DLC-Episoden erweitert. Dabei bietet schon das Hauptspiel alleine ordentlich Futter. Von Radditz' Ankunft auf der Erde bis zum finalen Kampf gegen Buu könnt ihr nämlich die komplette Dragon Ball Z-Geschichte nachspielen.

Alleine für die Hauptstory seid ihr so knapp 40 Stunden beschäftigt. In der Rolle vieler legendärer Charaktere dürft ihr offene Areale auf eigene Faust erkunden. Kakarot ist so perfekt für alle Fans des Anime, auch wenn es spielerisch mit der Zeit an Abwechslung mangelt. Der Metascore von 73 fasst das ganz gut zusammen. Im GamePro-Test gab es mit 75 Punkten sogar etwas mehr.

Dragon Ball Z: Supersonic Warriors

Die Kämpfer*innen waren schon 2004 gut zu erkennen.

Release: 22. Juni 2004

22. Juni 2004 Plattformen: Game Boy Advance

Game Boy Advance Entwickler: Cavia

Der nächste Eintrag auf der Liste ist schon ein ganzes Stück älter. Dragon Ball Z: Supersonic Warriors gilt aber als eines der besten Fighting-Games überhaupt auf dem Game Boy Advance. Dabei stand das Gameplay klar im Fokus. Jeder der 13 spielbaren Charaktere hatte eine eigene Storyline mit immer schwerer werdenden Gegnern. Teilweise wurden dabei auch "What if"-Szenarien ausgespielt, die so im Anime und Manga nicht vorkommen.

Durch das Abschließen der Storys wurden neue Fähigkeiten und Kämpfer*innen freigeschaltet. Ein Multiplayer-Modus war ebenfalls an Bord. Hierfür mussten zwei Game Boy Advance mit dem Link-Kabel verbunden werden. Sowohl auf Metacritic als auch im Gamerankings-Archiv steht der Prügler bei ordentlichen 73 Punkten.

Super Dragon Ball Z

Auf der PS2 war die Grafik aber natürlich ein ganzes Stück besser.

Release: 11. Juli 2006

11. Juli 2006 Plattformen: PS2

PS2 Entwickler: Atari, Inc.

Etwas besser bewertet ist das 2006 auf der PlayStation 2 erschienene Super Dragon Ball Z. Vor dem PS2-Release war das Spiel schon in Arcade-Hallen in Japan und Europa spielbar, was sich natürlich im Gameplay bemerkbar machte. Chefentwickler Noritaka Funamizu hatt zuvor an der Street Fighter-Serie gearbeitet und so richtetete sich auch Super Dragon Ball Z an Fans eher klassischer Fighting-Games.

Im Gegensatz zu den meisten Umsetzungen orientiert sich das Spiel beim visuellen Stil eher am Manga als am Anime. Die Farben sind deutlich bunter, die Charaktere im Comic-Look gehalten und die Ladebildschirme sind sogar Zeichnungen direkt aus den Heften. Insgesamt reicht das für eine Durchnittswertung von knapp 74 Punkten.

Dragon Ball: Advanced Adventure

Bunte Effekte dürfen natürlich nicht fehlen.

Release: 17. Juni 2005

17. Juni 2005 Plattformen: Game Boy Advance

Game Boy Advance Entwickler: Dimps

Der Game Boy Advance war definitiv eine gute Plattform für Dragon Ball-Fans. Etwa ein Jahr nach Supersonic Warriors erschien für Nintendos Handheld nämlich auch noch Dragon Ball: Advanced Adventure. Dabei handelt es sich um ein 2D-Beat'em up, in dem ihr die Abenteuer des jungen Goku nachspielen könnt.

Neben den Levels voller "normaler" Gegner gibt es auch Flugpassagen und Bosskämpfe. Nach einem erfolgreichen Durchgang mit Goku dürft ihr es mit Krillin direkt nochmal versuchen. Der spaßige Action-Plattformer steht bei einem Metascore von 75, gerade Fans der Original-Geschichte kommen aber voll auf ihre Kosten.

Dragon Ball Z: Buyuu Retsuden

Release: 1. April 1994

1. April 1994 Plattformen: Sega Mega Drive

Sega Mega Drive Entwickler: Bandai

Platz sechs ist das eindeutig älteste Spiel in den Top 10 und sogar über ein Jahr älter als der Autor dieser Zeilen. Dragon Ball Z: Buyū Retsuden erschien dabei gar nicht in Deutschland. In Europa wurden nur Frankreich, Spanien und Portugal beliefert, immerhin fand die deutsche Erstausstrahlung von Dragon Ball erst knapp fünf Jahre später statt.

Das Gameplay lässt sich mit den in den Jahren zuvor veröffentlichten Street Fighter 2 und Mortal Kombat vergleichen. Spieler*innen konnten also in 1-gegen-1-Kämpfen direkt gegeneinander antreten, insgesamt standen dafür elf verschiedene Kämpfer*innen zur Verfügung. Auch für Buyū Retsuden führt das GameRankings-Archiv eine Wertung von guten 75 Punkten.

Dragon Ball Z: Das Erbe von Goku 2

Optisch erinnert das RPG an Pokémon.

Release: 1. August 2003

1. August 2003 Plattformen: Game Boy Advance

Game Boy Advance Entwickler: Webfoot Technologies

Selbiges gilt auch für den dritten Game Boy Advance-Titel in dieser Liste. Dragon Ball Z: Das Erbe von Goku 2 ist, wie es die Zahl im Namen schon verrät, der Nachfolger des ebenfalls auf dem GBA veröffentlichten Actiontitels Das Erbe von Goku. Teil zwei setzt aber in so ziemlich allen Kategorien einen drauf und zählt so als deutlich runderes Spiel.

Das Erbe von Goku 2 ist ein Action-RPG, das optisch an die Pokémon- oder Final Fantasy-Spiele aus derselben Zeit erinnert. Ihr erlebt eine Geschichte, die sich stark an der Vorlage orientiert, aus der Sicht verschiedener Charaktere, müsst euch unterschiedlichen Gegnern stellen und eure Werte verbessern.

Dragon Ball Z: Budokai 3

1:14 Dragon Ball Z Budokai HD Collection - Trailer zur Prügelspiel-Sammlung - Trailer zur Prügelspiel-Sammlung

Release: 29. September 2005

29. September 2005 Plattformen: PlayStation 2

PlayStation 2 Entwickler: Dimps

Die Budokai-Spiele, in denen ihr die Story von Dragon Ball Z erleben könnt, gehören zu den ersten 3D-Abenteuern im Dragon Ball- beziehungsweise Dragon Ball Z-Universum. Ähnlich wie in aktuelleren Vertretern dürft ihr hier berühmte Schlachten aus der Vorlage nachspielen und mit einer Vielzahl an Charakteren gegeneinander antreten.

Teil drei bot für das Jahr 2005 erstaunliche Effekte und konnte so das Gefühl der Kämpfe aus dem Anime gut transportieren. Auf Metacritic und im GameRankings-Archiv reicht das für ordentliche 77 Punkte. Der User Score spricht mit 8,7 allerdings eine andere Sprache. Viele DBZ-Fans werden argumentieren, dass Budokai 3 tatsächlich die beste Spiel-Umsetzung überhaupt ist.

Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi 2

Der Cel-Shading-Look hat sich gut gehalten.

Release: 3. November 2006

3. November 2006 Plattformen: PlayStation 2, Wii

PlayStation 2, Wii Entwickler: Spike Co., Ltd.

Für die Top 3 reicht es dann aber doch nicht ganz. Diese beginnen nämlich mit dem minimal besser bewerteten Namensvetter Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi 2. Bei Budokai und Budokai Tenkaichi handelt es sich allerdings um zwei unabhängige Reihen. Während die Namen im japanischen Original unterschiedlich sind, wurde in Europa bewusst die Nähe zu Budokai gesucht, um auf dessen Erfolg aufzubauen.

Die Geschichte des Story-Modus folgt der von Dragon Ball Z und GT. Alternativ könnt ihr aber auch wieder im World Tournament antreten, in dem ihr eine Reihe von immer stärker werdenden Gegnern besiegen müsst. Der Metascore liegt nur bei 72, was aber auch durch die Wii-Version verzerrt wird. Die setzte auf Bewegungssteuerung und kam nicht ganz so gut an. Im GameRankings-Archiv ist Budokai Tenkaichi 2 allerdings noch knapp vor Budokai 3 eingeordnet.

Ende 2023 wurde übrigens ein neuer Ableger der Reihe angekündigt:

Dragon Ball Origins

Der geteilte Look des NDS war schon gewöhnungsbedürftig.

Release: 5. Dezember 2008

5. Dezember 2008 Plattformen: Nintendo DS

Nintendo DS Entwickler: Game Republic

Dass gute Dragon Ball-Spiele Anfang der 2000er-Jahre auf Nintendo-Handhelds zu Hause waren, sollte mittlerweile klar sein. Da verwundert es auch kaum, dass mit Dragon Ball Origins ein Titel für den Nintendo DS auf dem Treppchen landet. Auch Origins erzählt dabei die Geschichte des Original-Mangas nach.

Das Action-Adventure erinnert an ältere Zelda-Spiele. Eine Besonderheit war die Einbindung des Stylus (der Stift, der dem NDS beilag) und des Touchscreens, um Gegner zu besiegen und neue Wege in den Levels freizuschalten. Der Metascore von 78 unterstreicht die Qualitäten des Spiels und macht es zur zweitbesten Umsetzung aller Zeiten!

Dragon Ball FighterZ

4:46 Dragon Ball FighterZ - Test-Video zum Anime-Prügler - Test-Video zum Anime-Prügler

Release: 26. Januar 2018

26. Januar 2018 Plattformen: PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PC

PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PC Entwickler: Arc System Works

Und damit sind wir auch schon beim ersten Platz angelangt, den sich das 2018 erschienene Dragon Ball FighterZ schnappt. Das erfüllt nahezu alles, was sich Fans der legendären Anime- und Manga-Reihe wünschen können. Optisch erinnert es so sehr an den Anime, dass man bei einem flüchtigen Blick durchaus meinen könnte, dass gerade RTL 2 läuft.

Hier geht's auch zum GamePro-Test zum Spiel:

Mehr zum Thema Dragon Ball FighterZ im Test - Klopperei der Extragüte von Michael Cherdchupan

Dazu kommt ein Kampfsystem, dass trotz überragend inszenierter Spezialattacken und bildschirmfüllenden Extramoves gut lesbar und immer fair bleibt. Einsteiger wie Profis finden daran gefallen. Der Metascore von 87 spricht eine klare Sprache, die auch der GamePro-Test so unterschreiben würde.

Was ist euer Lieblingsspiel im Dragon Ball-Universum? Und welche Titel von der Liste habt ihr selbst gespielt? Schreibt es uns in die Kommentare!