Dragon Ball Z: Akira Toriyama bestätigt, wer der legendäre Super Saiyajin war, vor dem Freezer Angst hatte - und es ist weder Broly noch Goku

Son Goku war nicht der erste Super Saiyajin, vor dem sich Freezer gefürchtet hat.

Der 2013 erschienene Dragon Ball Z-Film "Kampf der Götter" hat viele offene Fragen rund um die Saiyajins beantwortet - und was noch offen war, hat Schöpfer Akira Toriyama in einem Interview zum Film geklärt.

Unter anderem wurde genannt, wieso die "Super Saiyajin Blue" die namensgebende blaue Haarfarbe hat oder wie Son Goku, Vegeta & Co. überhaupt zum Super Saiyajin werden können.

Was ist neu? In dem Interview mit dem Saikyo Jump-Magazin, dessen Übersetzung ihr im Tweet unten nachlesen könnt, ging es auch um einen der legendärsten Arcs in der gesamten Dragon Ball-Saga.

Genauer gesagt der Freezer-Saga, in der die Z-Krieger dem galaktischen Bösewicht Freezer entgegentraten.

Dieser fürchtete sich während der Geschehnisse auf dem Planeten Namek insbesondere vor einer Sache: Dem Auftauchen des "legendären Super Saiyajins", der in der Welt von Dragon Ball alle 1.000 Jahre erscheint und von Freezer als reale Bedrohung für seine Pläne gesehen wurde.

Zunächst wurde vermutet, dass es sich hierbei um Son Goku handelt, der im Zuge des Kampfes gegen Freezer schließlich tatsächlich erstmals die Verwandlung zum Super Saiyajin geschafft hat. Auch Broly war einer der Kandidaten auf die Frage nach dem legendären Super Saiyajin.

Richtig ist aber keiner von beiden, wie Toriyama im Interview explizit erläutert. Stattdessen ist die Antwort die in "Kampf der Götter" aufgetauchte Figur, die sowohl in Beerus' prophetischem Traum als auch in der Zeremonie zu Son Gokus Verwandlung in den Super Saiyajin-Gott aufgetaucht ist.

"Gewissermaßen" handelt es sich laut Toriyama hierbei um dieselbe Figur wie den legendären Super Saiyajin: Einem Saiyajin namens Yamoshi, der vor langer Zeit (noch bevor der Planet Vegeta die Heimat des Kriegervolkes wurde) gelebt habe.

Der Name Yamoshi ist vermutlich ein Wortspiel auf "mayoshi" (zu deutsch: Bohnensprosse) und passt damit hervorragend in das Namensschema der weiteren Saiyajins.

Nachdem Yamoshi die Transformation zum Super Saiyajin erlangt hat, ließ dieser nach unzähligen Kämpfen sein Leben; der Geist des Kriegers wanderte indes umher, um einen "neuen Retter" zu suchen, womit der erwähnte Super Saiyajin-Gott gemeint ist.

Woher Freezer aber von dieser Legende wusste, ist nicht bekannt.