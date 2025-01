Dragon Ball Z: 1991 hat sich Son-Goku in einen Pseudo-Saiyajin verwandet, den kaum jemand kennt - 10 Tage vor der echten Verwandlung gegen Freezer

Son-Gokus Pseudo-Super-Saiyajin.

Waschechte Dragon Ball Z-Fans erinnern sich sicherlich noch an die Folge – pardon, ich meine natürlich: an DIE EINE Folge – zurück: In Episode 95 offenbart Son-Goku endlich seine goldene Haarpracht im Zweikampf gegen den fiesen Freezer und verwandelt sich in einen Super-Saiyajin. Für mich als Kind war das ein magischer Moment.

Was ich aber jetzt erst gelernt habe ist, dass sich Son-Goku vor besagtem Kampf schon einmal in einen Super-Saiyajin verwandelt hat. Naja fast...

Gestatten? Das ist der Pseudo-Super-Saiyajin

Goku aka Kakarot hat sich im 1991 veröffentlichten Dragon Ball Z-Film Lord Slug nämlich in einen semi-transformierten Super-Saiyajin verwandelt, weil er im Kampf gegen den Fiesling Lord Slug zunächst den Kürzeren zog und aus der Wut heraus plötzlich ungeahnte Kräfte freisetzte. Der Krieger war im Film also noch kein richtiger Super-Saiyajin, sondern eine Vorstufe davon.

Zur blonden Haarpracht reicht es bei dem sogenannten Pseudo-Super-Saiyajin noch nicht. Wie wir im oben eingebetteten YouTube-Video sehen, bleiben Gokus Haare bei dieser Form schwarz, aber richten sich wie bei der vollständigen Verwandlung nach oben. Seine Aura leuchtet ebenfalls bereits gelb/goldfarben. In Sachen Kampfkraft kann der "PSS" dem richtigen Super-Saiyajin aber nicht das Wasser reichen.

In der unteren GamePro-Liste findet ihr übrigens alle 14 bekannten Super-Saiyajin-Formen im Überblick:

Und wenn wir schon von besonderen Super-Saiyajin-Formen sprechen: Dragon Ball Daima zeigt uns, wie unser liebster Z-Held als Mini-Super-Saiyajin aussieht:

Wie Mein-MMO.deschreibt, wurde Son Gokus richtige Super-Saiyajin-Transformation nur 10 Tage nach dem Release des DBZ-Films Lord Slug im Manga enthüllt. Der Pseudo-Super-Saiyajin sollte als eine Art Teaser für Son-Gokus alles entscheidende Verwandlung im Kampf gegen Freezer dienen.

Kanntet ihr den Pseudo-Super-Saiyajin bereits? Welche unbekannteren Transformationen fallen euch außerdem ein?