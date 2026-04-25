Dragon Ball: Freezers Körper funktioniert völlig anders als wir dachten - 11 Jahre nach dem Film wurde die Wahrheit enthüllt

Seit über einem Jahrzehnt fragen sich Dragon Ball-Fans: Warum trägt Freezer nach seiner Wiederbelebung direkt seine Kampfrüstung – obwohl er doch in Einzelteilen wiederbelebt wurde? Die Antwort wurde erst jetzt zugänglich.

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Jusuf Hatic
25.04.2026 | 06:22 Uhr

Ein altes japanisches Infoheft zum Resurrection-F-Film enthält die Antwort auf eine der hartnäckigsten Kontinuitätsfragen der Dragon Ball-Geschichte. (© Akira Toriyama Toei Animation) Ein altes japanisches Infoheft zum Resurrection-'F'-Film enthält die Antwort auf eine der hartnäckigsten Kontinuitätsfragen der Dragon Ball-Geschichte. (© Akira Toriyama / Toei Animation)

Wenn Freezer in Dragon Ball Z: Resurrection 'F' aus den Stücken, in die Future Trunks ihn zerhackt hat, wieder zusammengesetzt wird, trägt er sofort wieder seine charakteristische Kampfrüstung.

Das hat Fans über ein Jahrzehnt lang beschäftigt – denn in seiner finalen Form trägt Freezer normalerweise keine sichtbare Rüstung. Wie kommt sie zurück? Und warum ändert das neue Remake Dragon Ball Super: Beerus daran offenbar nichts? Jetzt gibt's die Erklärung.

Die Erklärung aus dem offiziellen Infoheft

Die Antwort stammt von Tadayoshi Yamamuro, dem langjährigen Charakterdesigner der Dragon Ball Z-Animationsserie, und wurde in einem japanischen Begleitheft zum Resurrection-'F'-Film veröffentlicht.

Video starten 2:38 In Dragon Ball Super:Beerus bekommt der Anime einen komplett neuen Anstrich und sieht noch besser aus als den je

Übersetzt und der Community zugänglich gemacht wurde das Zitat nun durch User "Com_Battler_KK" auf der X-Plattform. Yamamuro erklärt darin:

Laut Herrn Toriyama ist das, was Freezer trägt und wie ein Protektor aussieht, tatsächlich ein Teil seines Körpers – und es ist sozusagen sein nackter Zustand, seine wahre Form. Bei der Transformation wird es so gezeichnet, als würde sich das aufspalten.

Konkret bedeutet das: Was seit Namek wie eine externe Rüstung aussieht, ist in Wirklichkeit biologisches Körpermaterial; sozusagen ein organischer Außenpanzer und nicht ein Kleidungsstück, das Freezer anlegen oder abnehmen kann.

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Yamamuro verweist selbst auf Dragon Ball Z-Kapitel 102 "Die Transformation". In dieser Szene sieht es so aus, als würde Freezer seine äußere Kampfrüstung absprengen, um eine erste Transformation zu enthüllen. Vegeta reagiert hier zunächst mit Spott, weil unter der Rüstung erst nur eine weiße Bio-Rüstung sichtbar wird.

Bisher deuteten viele Fans diese Szene so, dass Freezer zwei Schichten von Rüstung trägt. Yamamuro stellt nun klar, dass das kein zweistufiges Ablegen von Rüstung, sondern das Durchbrechen einer äußeren biologischen Schale war.

  • Der äußere Panzer ist die echte Hülle seines Körpers – und darunter beginnt erst der Prozess der Transformation.
  • Das erklärt auch, warum Freezer in späteren Formen keine sichtbare Rüstung trägt: Er hat sie buchstäblich abgesprengt, weil sie beim Wachstum in höhere Formen keinen Platz mehr hat.
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Mit Dragon Ball Super: Beerus, dem angekündigten Remake für Herbst 2026, hätte man den vermeintlichen Fehler korrigieren können – dachten zumindest Fans, die das Aussehen Freezers in exakt derselben Rüstung für einen Fehler hielten. Tatsächlich ist aber nach Yamamuros Aussagen das Gegenteil der Fall: Der Remake behält die Szene bei, weil sie von Anfang an korrekt war.

Wie findet ihr die Enthüllung, dass Freezers Rüstung keine im klassischen Sinne ist?

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