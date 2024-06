Dragon Ball: Piccolo ist gar nicht so alt wie ihr vielleicht denkt - Zwischen Son Gohan und ihm liegen nur 4 Jahre Altersunterschied!

Piccolo und Son Gohan Seite an Seite in Dragon Ball Super: Super Hero! Seht euch mal den Größenunterschied an. (Bild: © Toei Animation)

In der Geschichte von Dragon Ball gehört Piccolo zu den wichtigsten Verbündeten und engsten Vertrauten von Son Goku. Das hat sich besonders im epischen und unvergesslichen Kampf gegen Radditz gezeigt, in dem sich Son Goku opferte und sich von Piccolos Teufelsspirale durchbohren ließ.

Nach dem ersten Tod unseres Saiyajin-Helden fühlte sich Piccolo dazu verpflichtet, sich dessen Sohn namens Son Gohan anzunehmen. Was sich anfangs als mühselig und anstrengend für den Namekianer herausstellte, entwickelte sich die Beziehung der beiden im Laufe der Zeit zu einem liebevollen Vater-Sohn-ähnlichen Verhältnis.

Bei all diesen Ereignissen wird ein wichtiges Detail von Fans oftmals vergessen oder übersehen: Zwischen den beiden liegen nur 4 Jahre Altersunterschied!

Piccolo ist nur 4 Jahre älter als Son Gohan

Piccolo wurde am 9. Mai im Jahr 753 als Piccolo Junior geboren, nachdem Son Goku den gleichnamigen Oberteufel besiegt hatte. Son Gohan wurde 4 Jahre später – am 8. Mai 757 – geboren. Somit liegen nur 4 Jahre Unterschied zwischen den beiden Kämpfern. Getroffen haben sie sich während der Saiyajin-Arc mit Radditz, als dieser Son Gohan entführt hatte.

Piccolo war auch der Hauptantagonist in der gleichnamigen Jr. Piccolo-Saga und ein starker Gegner für Goku. Durch die Kämpfe mit Goku schwand seine Boshaftigkeit mit der Zeit und er tat sich sogar mit dem Saiyajin-Krieger zusammen, um dessen Bruder Radditz zur Strecke zu bringen.

Piccolo als Vaterfigur von Son Gohan nach Gokus Tod

Nach Gokus Tod beschloss Piccolo, dessen Sohn Son Gohan zu trainieren und sich um ihn zu kümmern. Auch wenn zu Beginn ihre Beziehung holprig und das Training vom Namekianer sehr streng und anstrengend für den vierjährigen Saiyajin war, entwickelte sich über die Zeit eine enge Verbindung zwischen den beiden.

Obwohl der Namekianer den jungen Saiyajin für mehrere Tage allein aussetzte, damit dieser lernte, für sich selbst zu sorgen, brachte er im Geheimen dem kleinen Jungen trotzdem Nahrung und Kleidung.

Piccolo kümmerte sich trotz Schwierigkeiten um den kleinen Son Gohan. (Bild: © Toei Animation)

Es ist wichtig anzumerken, dass Piccolo in dieser schweren Zeit von Son Gohan auch eine emotionale Stütze war und dieser dadurch den Tod seines Vaters verarbeiten konnte.

Namekianer altern schneller als Saiyajins

Piccolo war zu dem Zeitpunkt der Geburt von Son Gohan bereits 4 Jahre alt. Das namekianische Volk altert allerdings schneller als das Volk der Saiyajins. Mit 4 Jahren war der Namekianer also schon ein Erwachsener, weshalb er im Vergleich zu Gohan weiser und reifer wirkte.

Aufgrund dieser Tatsachen ist es also leicht übersehbar, dass die beiden gar nicht so einen großen Altersunterschied haben. Der Namekianer könnte rein vom Alter her Son Gohans großer Bruder sein, stattdessen wurde er zu einem zweiten Vater für den damaligen jungen Saiyajin.

Wie steht ihr zum Vater-Sohn-Verhältnis von Piccolo und Gohan? Wusstet ihr von ihrem Altersunterschied und wie alt hättet ihr Piccolo geschätzt?