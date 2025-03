Dragon Ball GT wurde für das deutsche Fernsehen stark zensiert - schon vor 19 Jahren tobten Fans in den Foren darüber

Dragon Ball GT hat es in so mancher Hinsicht einfach nicht leicht. (Bild: © Akira Toriyama / Shueisha, Toei Animation)

Dragon Ball GT gilt als eines der umstritteneren Werke des Franchises. Der Anime folgt keiner Manga-Vorlage von Akira Toriyama und überhaupt beschränkte sich die Mitarbeit des legendären, mittlerweile verstorbenen Mangakas vor allem auf die visuelle Ebene.

Deutschsprachige Fans haben außerdem an einem zusätzlichen Punkt zu knabbern: der Zensur. Diese ist nicht nur heutzutage ein Ärgernis, sondern brachte deutsche Foren bereits vor 19 Jahren zum Toben. Wir nehmen euch auf eine kleine Reise in die Vergangenheit mit.

Dragon Ball GT-Zensur nervt deutschsprachige Fans seit knapp 20 Jahren

Das wurde zensiert: Von den insgesamt 64 Folgen des Animes wurden nur 51 synchronisiert und ausgestrahlt. Das betrifft vor allem die finale Teufelsdrachen-Saga, in der ganze Handlungsstränge nicht wirklich zu einem runden Ende gebracht werden.

Wenn ihr DBGT auf Deutsch nachholen und die fehlenden Episoden einfach auf Japanisch ergänzend schauen wollt, ist das ebenfalls nicht so einfach. Für die gekürzte Fassung wurden manche Dialoge umgeschrieben, sodass diese im gesamten Kontext nicht mehr immer Sinn ergeben.

1:49 Neuer Dragon Ball Daima-Trailer zeigt Mini-Goku als Super-Saiyajin und kündigt das Release-Datum an

So äußerten sich Fans vor 19 Jahren über die GT-Zensur

Was heutzutage einen (Re-)Watch verkompliziert, enttäuschte Teile des Publikums bereits vor 19 Jahren. Das können wir heutzutage nachverfolgen, indem wir ältere Forenbeiträge betrachten, in denen sich die User zum damals frischen Release geäußert haben.

So entdecken wir in einem DBZ-Forum einen Thread mit dem Titel “wie hat euch DBGT gefallen“, der ein Stimmungsbild der damaligen Zeit vermittelt. Den Fans war schon bei der Erstausstrahlung im Jahr 2006 bekannt, dass sie nur die zensierte Version zu Gesicht bekamen. Deswegen beschreiben User wie evilundertaker und Kid Boo, dass die Story „platt“ sowie „nicht so der Bringer“ sei.

Die User Kid Boo und DragonGirl08 störte es vor allem, dass Gogeta als vierfacher Super-Saiyajin nicht gezeigt wurde. Diese Transformation erscheint nur in zwei Episoden, die beide nicht im deutschen Fernsehen gezeigt wurden. Mehr dazu lest ihr hier:

In den Kommentaren vernehmen wir also vor allem Frust, Unverständnis und Ärger. Das ist besonders deshalb nachvollziehbar, weil sich einige User aus demselben Forum auf die Ausstrahlung von GT stark gefreut hatten.

Wir entdecken neben der Kritik vor der Erstausstrahlung im Oktober 2006 genügend Forenthreads, die sich darüber erkundigt und Freude geäußert haben, sobald der offizielle Release auf RTL 2 bekannt gegeben wurde.

Anime-Zensur in den 2000er-Jahren

Wenn ihr schon eine Weile Animes schaut – also seit etwa 20 Jahren oder mehr – erinnert ihr euch vielleicht noch selbst an die Zeit, in der die Zensur für die Ausstrahlung im linearen Fernsehen ziemlich normal war.

So schaffte es zum Beispiel der Kult-Anime Naruto kurz vor der Erstausstrahlung von DBGT ins deutsche Fernsehen. Damit der Anime für das kindliche Publikum nachmittags gezeigt werden konnte, wurde die bereits zensierte amerikanische Fassung noch stärker abgeändert. So “verschwanden“ eigentlich ermordete Charaktere einfach und aus Blut wurde mysteriöser weißer Rauch.

Es war eine Zeit in der deutschen Anime-Landschaft, die einigen Fans sauer aufgestoßen ist. Heutzutage sind wir aber umso froher drum, dass die Fans an dem damals noch recht unbekannten Medium aus Japan festgehalten haben.

So konnte sich unter anderem etablieren, dass die animierten Serien eben nicht immer an ein kindliches Publikum gerichtet sein müssen. Die 1990er- und 2000er- Jahre befinden sich schließlich vor einer Zeit, in der ein erwachsenes Werk wie Attack on Titan ein großes, internationales Publikum erreichen konnte.

An der Stelle sind wir besonders gespannt auf die Meinungen der GamePro-Community: Wie nehmt ihr das Thema Zensur rund um Animes auf? Befinden wir uns mittlerweile auf einem guten Level oder geht da noch mehr?