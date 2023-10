Nur noch heute bekommt ihr alle Folgen Dragonball und Dragonball Z günstig im Prime Day!

Goku wird von Dragonball zu Dragonball Z bereits einiges älter und fitter.

Beim Amazon Prime Day bekommt ihr aktuell alle Staffeln vom Original Dragonball und Dragonball Z reduziert. Die Boxsets kommen alle in einem schicken Schuber, werden in einer hochwertigen Verpackung präsentiert und als kleine Beigabe gibt es Postkarten mit den Hauptcharakteren. Selbst wenn ihr euch nicht direkt die ganze Serie kaufen wollt, kann man sich so seine liebsten Arcs nach Hause holen.

An diese Arena werden sich viele aus ihrer Kindheit erinnern.

Doch bevor Son Goku der mächtige Held wurde, muss auch er irgendwo anfangen und in die Lehre gehen. Im originalen Dragonball geht es, wer hätte es gedacht, um die Suche nach den Dragonballs. Deshalb ist Dragonball, bevor es für seine brachialen Kämpfe bekannt wurde, ein Abenteuer für den kleinen Goku. Für Fans ist es natürlich besonders cool zu sehen, wie die ganzen Charaktere sich kennengelernt haben und wie bescheiden einmal alles angefangen hat.

Boo, Freeza und Cell sind vielleicht nicht Namen die jeder kennt, aber zumindest kennt jeder die Gesichter dieser Bösewichte.

Doch Dragonball wird erst mit Dragonball Z zu dem Anime-Meilenstein den wir heute kennen. Das Debüt der Saiyajin, die Entwicklung der liebenswürdigen Charaktere und allen voran die Kämpfe gegen die ikonischen Widersacher Vegeta, Freeza, Cell und Boo sind heute feste Bestandteile von Dragonball. Mit diesen beiden Anime seid ihr also bestens ausgestattet um in die Faszination Dragonball einzutauchen oder einfach die coolsten Arcs und Momente jederzeit zu Hause zu haben.