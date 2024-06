Dragonball: HD-Neuauflage der Anime-Kultserie wird heute fortgesetzt – Jetzt ungeschnitten auf Blu-ray & DVD sichern!

Mit Volume 6 ist der ungeschnittene Re-Release von Dragonball nun endlich vollständig.

Schon im Januar 2023 hat Crunchyroll damit begonnen, die ursprünglich im Jahr 1986 gestartete Anime-Kultserie Dragonball auf DVD und Blu-ray in einer neuen, ungeschnittenen HD-Version zu veröffentlichen. Mit Volume 6 findet der Re-Release heute seinen krönenden Abschluss, alle 153 Episoden der Originalserie sind somit nun komplett. Auf Amazon könnt ihr euch das Finale jetzt sichern:

Natürlich sind auch die ersten fünf Volumes weiterhin verfügbar. Noch nicht beendet ist übrigens die ebenfalls ungeschnittene HD-Neuauflage von Dragonball Z. Diese wurde erst im Februar 2024 gestartet und ist aktuell bei Volume 2 angekommen. Da Dragonball Z mit 291 Episoden ein gutes Stück länger ist als das Ur-Dragonball, könnte die Vollendung hier noch eine Weile dauern.

Was bietet die HD-Neuauflage der ersten Dragonball-Serie?

Mit Volume 6 bekommt ihr die letzten 31 Episoden der Dragonball-Serie, und zwar inklusive der japanischen Originalfassung.

Das Besondere an der HD-Neuauflage ist natürlich in erster Linie die hohe Auflösung auf 1080p, durch die ihr den Anime nun in einer Schärfe genießen könnt, die heutigen Fernsehern angemessen ist. Außerdem wurden in der deutschen TV-Version geschnittene Szenen wieder eingefügt, sodass ihr die Serie endlich auch hierzulande in ihrer vollständigen Originalversion sehen könnt.

Volume 6 der Dragonball-Neuauflage enthält die Episoden 123 bis 153 und kommt auf eine Gesamtspielzeit von 12 Stunden und 55 Minuten. Es ist damit weit umfangreicher als Volume 5, das auf nur 21 Episoden und 8 Stunden 45 Minuten Laufzeit kam, obwohl sich die Volumes preislich kaum unterscheiden.

Die Auflösung wurde zwar auf 1080p erhöht, das alte 4:3-Format bleibt beim Dragonball Re-Release aber erhalten.

Die Blu-ray-Version kommt auf drei, die DVD-Version auf vier Discs. Neben einer schicken Sammelbox, die sich gut im Regal macht, werden als physische Boni auch noch ein Episodenguide sowie zwei Postkarten mitgeliefert.

Der Ton liegt sowohl auf Deutsch als auch auf Japanisch vor. Hiervon ausgenommen sind die in der deutschen TV-Version geschnittenen und wiedereingefügten Szenen, die ihr nur auf Japanisch bekommt. Crunchyroll hat nämlich darauf verzichtet, diese Szenen mit neuen Sprechern nachzusynchronisieren. Es gibt aber natürlich deutsche Untertitel.

