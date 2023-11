Dragon Ball: So könnte eine neue Super Saiyajin-Form von Son Goku aussehen, von der wir bis eben nicht dachten, dass wir sie brauchen

Son Goku macht im Lauf der Zeit haufenweise Transformationen durch, aber diese hier gab es noch nie offiziell zu sehen.

Dragon Ball-Held Son Goku wurde ursprünglich unter anderem auch von einer der bekanntesten Geschichten der Welt inspiriert: Die Reise nach Westen. Darin dreht sich alles um einen Affen-Gott, der mit einem Stab kämpft und übernatürliche Kräfte entwickelt. Kein Wunder also, dass Son Goku zu Beginn der Anime- und Manga-Reihe einen Schwanz hatte, sich in einen Weraffen verwandeln kann und einen Mönchsstab benutzt. Mit diesem Fan-Kunstwerk hier schließt sich jetzt gewissermaßen der Kreis.

Dragon Ball-Fan mixt Son Goku mit bekannter Sage aus China und das Ergebnis sieht richtig cool aus

Darum geht's: Der Instagram-Account sevensignsart widmet sich vor allem Dragon Ball und One Piece. Zu beiden Reihen werden haufenweise Zeichnungen erstellt und teilweise kommt es dabei auch zu wirklich wilden Kombinationen wie dieser hier. Ein ganz besonders abgefahrener Mix wird jetzt von Tausenden Fans gefeiert.

Das ist die Fan-Art: sevensignsart verpasst Son Goku kurzerhand eine neue Transformationsstufe. Die hat sich gewaschen und verleiht dem Dragon Ball-Helden eine Form, die wieder sehr viel stärker in Richtung eines Affen geht. Mit gelbem Fell und Schwanz, aber auch einigen Wölkchen, die zum restlichen Look passen.

Was soll das sein? Laut dem Dragon Ball-Fan haben wir es hier mit einer Form zu tun, zu der Son Goku bestimmt ist: Den Affen, der den Himmel erobert aka Prime Super Saiyajin-Goku. So würde sich der Urheber des Bildes Son Goku laut eigener Aussage zumindest im "Endgame" vorstellen – als Affen-Gottkönig.

Was ist die Reise nach Westen? Das Bild basiert auf einer alten wie bekannten, chinesischen Sage aus dem 16. Jahrhundert. In deren Mittelpunkt steht Sun Wukong, ein listiger Unruhestifter, der übernatürliche Kräfte und Unsterblichkeit erlangt. Er reist von China nach Indien und legt sich dabei sogar mit den Göttern an.

Die Reise nach Westen findet sich in unzähligen Medien wieder, nicht nur, aber eben auch in Dragon Ball. Beispielsweise basiert Black Myth: Wukong darauf, aber es gab mit Monkey Magic auch eine Animeserie, die auf der Dragon Ball-Welle reiten wollte, aber Ende der 1990er Jahre direkt wieder abgesetzt wurde.

Nur nochmal zur Sicherheit: Das Bild hier zeigt kein offizielles Artwork, sondern stammt lediglich von einem Fan. Es bildet ab, wie dieser Fan sich eine Mischung aus Son Goku und Sun Wukong vorstellt. Da Dragon Ball von der Reise nach Westen inspiriert wurde, schließt sich hier ein Kreis. Aber so eine Form wird es wohl eher nicht in Manga oder Anime geben.

Wie gefällt euch das Bild? Wie stellt ihr euch Son Gokus finale und mächtigste Form vor?