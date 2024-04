'Dein Vasalle macht dich dumm': Dragon's Dogma 2-Fan heuert Vasallen an und der plaudert fröhlich aus, was sein Meister alles nicht kann

Wisst ihr eigentlich, was euer Vasalle in Dragon's Dogma 2 über euch ausplaudert?

Vasallen reden in Dragon's Dogma 2 bekanntlich viel, wenn der Tag lang ist. Besonders angeheuerte Begleiter*innen haben gern mal die eine oder andere Geschichte zu ihrem Meister oder ihrer Meisterin im Gepäck. So auch bei diesem Vasalll, den ein Fan angeheuert hat – nur dass dessen Kommentare nicht gerade das beste Licht auf seinen Erweckten werfen.

Vasall lässt seinen Erweckten schlecht dastehen, dabei nutzt er nur Standardsätze

"An den Erweckten, dem dieser Vasall gehört, dein Vasall macht dich die ganze Zeit dumm." So beginnt der Post eines Reddit-Users, der offenbar einen etwas ungewöhnlichen Vasallen mit dem Namen Fingers angeheuert hat.

Fingers ist dabei keineswegs unhöflich oder aufsässig, was ein Anzeichen für die gefürchtete Drachenpest sein könnte, die Vasallen befallen kann. Nein, er drückt stattdessen immer wieder scheinbar ganz unschuldig sein Erstaunen darüber aus, was er alles Neues mit dem Reddit-User erlebt – nur dass diese neuen Erfahrungen dann die simpelsten Sachen sind, wie etwa Gegner in Brand zu stecken oder Truhen zu öffnen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Seine Worte "Ich habe noch nie gesehen, wie mein Meister so eine Leistung vollbracht hat" wirken da natürlich um einiges sarkastischer, als wir den Satz wohl sonst auffassen würden. Da Fingers laut dem beigefügten Bild auf Level 43 ist, sollte er solche Erfahrungen nämlich definitiv schon gemacht haben.

Der Reddit-User sieht das wohl ähnlich und schlägt dem unbekannten Meister direkt vor, den Vasallen zur Sicherheit einmal ins tödliche Wasser zu werfen, vermutlich um eine Infektion ganz sicher auszuschließen: "Ich glaub, er braucht eine Unterhaltung mit den Brine. Dachte mir nur, du solltest es wissen."

In den Kommentaren erzählen andere Fans von weiteren dubiosen Kommentaren, die sie von Vasallen aufschnappen konnten. Die KI-Begleiter*innen plaudern gern aus dem Nähkästchen, etwa wenn ihr Meister oder ihre Meisterin nur weibliche Gefährten oder Biestren anheuert.

User Good-Smoke-9164 hat noch eine ganz ähnliche Geschichte wie der Thread-Ersteller:

Wenn jemand einen riesigen, muskulären Biestren namens Garret hat, solltet ihr wissen, dass er euch ein wenig für einen Idioten hält. Aber das ist okay, ich bin mir 99% sicher, dass er mich auch für einen Idioten hält, nur einen taktischen Idioten. 'Mein Meister wäre NIE auf so eine Strategie gekommen.' So... 30 Mal. Zu dem Zeitpunkt implizierst du schon, dass dein Meister überhaupt nicht nachdenkt.

Andere Fans diskutieren in den Kommentaren, ob die Vasallen überhaupt echte Geschichten weitergeben. Manche vermuten, dass es sich hier einfach um versteckte Statistiken handelt, die gar nicht wirklich etwas über den Erweckten der Vasallen aussagen. Das würde zumindest die spitzen Bemerkungen von Fingers etwas entschuldigen – aber beweisen lässt sich das natürlich nicht.

Was glaubt ihr, wie würden eure Vasallen bei anderen Erweckten über euch reden?