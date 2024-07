Die 15 besten neuen Spiele im ersten Halbjahr 2024

2024 ist schon wieder halb vorbei und hat uns mit einigen tollen Spielen beschenkt. Angefangen bei einem neuen Prince of Persia, über den Überraschungshit Stellar Blade bis zu einem Helldivers 2, das ebenfalls überraschend großen Anklang in der Community gefunden hat.

Weil es so viele tolle Spiele 2024 gibt, konzentrieren wir uns in dieser Liste entsprechend auf komplett neue Titel. Ihr findet hier also keine Remaster oder Remakes. Los geht's!