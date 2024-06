Dragon's Dogma 2-Update bringt ENDLICH Grafik-Modi auf PS5 und Xbox Series X/S

Da ist die Freude auch bei der Sphinx groß. Auf Konsolen gibt's endlich Grafik-Modi.

Vor langer Zeit angekündigt, ist es jetzt endlich da! Die Rede ist vom Dragon's Dogma 2-Update für PS5 und Xbox Series X/S, das den Konsolenversionen einen alternativen Grafikmodus samt höherer Framerate bescheren soll. Wir erinnern uns: Zum Release lief das Action-RPG vor allem in Städten lediglich mit stark schwankenden 25-30 fps. Später gab uns Capcom auf Konsolen zwar die Option auf konstante 30 fps zu wechseln, optimal war die vorübergehende Lösung jedoch nicht.

Update bringt noch weitere sinnvolle Features: Mit dem Patch kommen zudem noch weitere Komfortverbesserungen für Dragon's Dogma 2, die unter anderem unsere Lagertruhe betreffen.

Neue Grafik-Modi für PS5 und Xbox Series X/S

Eine Option wurde hinzugefügt, mit der die Grafikeinstellungen auf "niedrig" oder hoch" gesetzt werden können.

Eine Option wurde hinzugefügt, um 120 hz Output ein- oder auszustellen.

Besonders wichtig: In einem Blogpost zum Update schreibt Capcom, das bei niedrigen Grafikeinstellungen die Framerate in Arealen mit vielen NPCs verbessert wird, darunter auch in Städten wie beispielsweise in Vernworth.

Weitere Framerate-Verbesserungen sollen in späteren Patches folgen.

Zum Release hat die Framerate von Dragon's Dogma 2 auf Konsolen teils stark geschwankt.

Verbesserungen für die Lagertruhe

Ihr könnt Items jetzt direkt aus der Lagertruhe heraus verkaufen.

Rüstung kann jetzt direkt aus der Lagertruhe heraus angelegt werden.

Die maximale Anzahl an lagerbaren Items eines Typs wurde von 99 auf 999 erhöht.

Ihr könnt jetzt eure Rüstung in der Lagertruhe wechseln, wenn ihr eure Klasse gewechselt habt.

Hier könnt ihr euch anschauen, wie die Änderungen im Spiel aussehen:

Weitere sinnvolle Änderungen für Dragon's Dogma 2

Der Fotomodus hat ebenfalls eine Änderung spendiert bekommen. So könnt ihr euren Helden jetzt auf Bildern ausblenden, beispielsweise um lediglich eure Vasallen im Bild zu haben.

So könnt ihr euren Helden jetzt auf Bildern ausblenden, beispielsweise um lediglich eure Vasallen im Bild zu haben. Ochsenkarren sollen dank Patch leichter in der Spielwelt zu finden sein.

Diese Bugs wurden gefixt

Capcom hat zudem noch einige Fehler im Spiel ausgemerzt. Darunter:

Die Items Venator's Leggings, Ring of Predominance und Comforting Neck Wrap sind jetzt erreichbar.

Spieler*innen können jetzt keine Areale mehr erreichen, zu denen sie eigentlich keinen Zugang haben.

Inkorrekte Händlerpreise in Vermund wurden angepasst.

Eine Vorhersage des Orakels wurde gefixt.

Problem gelöst, in dem einige Ruheorte erst im neuen Durchgang wieder verfügbar waren.

Problem gelöst, das einige NPC-Bilder falsch angezeigt hat.

Problem mit einer Tür in der Ancestral Chamber wurde gelöst.

Haare bei Charakteren mit maximaler Größe werden jetzt korrekt angezeigt.

Das waren alle Änderungen aus dem jüngsten Update. Wir sind sehr gespannt, wie sich die neuen Grafikeinstellungen auf die Performance auswirken. Habt ihr bereits Erfahrungen gesammelt, schreibt sie uns gerne in die Kommentare.

Dragon's Dogma 2 ist am 22. März für PS5, Xbox Series X/S und PC erschienen und konnte im GamePro-Test starke 91 Punkte abstauben, die jedoch aufgrund von Performance-Problemen abgewertet wurden.