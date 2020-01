Red Thread Games geben bekannt, dass das Adventure Draugen bald auch für die PS4 und die Xbox One erscheint. Offizieller Release-Termin ist der 21. Februar. Das Spiel ist bereits seit Sommer 2019 für den PC erhältlich.

Darum geht's: In Draugen schlüpft ihr in die Rolle von Edward Charles Harden, der in einem kleinen Ort in Norwegen zusammen mit der jungen Lissie nach seiner verschwundenen Schwester sucht. Doch irgendetwas stimmt an dem Ort ganz und gar nicht, denn sämtliche Einwohner sind verschwunden.

Vorsicht!

Wer nach dieser Kurzbeschreibung ein Mystery-Detektivspiel erwartet, dürfte eventuell enttäuscht werden. Denn unsere Kollegen von GameStar.de haben die PC-Version von Draugen im letzten Sommer getestet und stellen unter anderem fest:

"Statt einer Krimi-Story erleben wir am Ende vor allem eine Geschichte über Menschen. Um Spaß mit ihr zu haben, muss man akzeptieren, dass die eigenen Erwartungen vielleicht enttäuscht werden.



Draugen will gar keine packende Mystery-Story erzählen, sondern widmet sich ganz seinen Figuren. Das sorgt für eine frische und interessante interaktive Geschichte - zumindest, wenn man damit leben kann, dass "interaktiv" hier nur eine kleine Rolle spielt."

Einen großen Reiz des Spiels soll dabei das Zusammenspiel und der Kontrast zwischen den beiden Hauptfiguren liefern. Alles weitere zu Draugen könnt ihr euch unten im Test-Video zur PC-Version des Spiels anschauen.