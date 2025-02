DualSense im Angebot: PS5-Controller jetzt mit 50€ PS Store Guthaben bei Amazon zum Top-Preis schnappen!

Den DualSense PS5-Controller könnt ihr euch jetzt im Top-Angebot bei Amazon mit PSN-Guthaben sichern.

Falls ihr einen neuen PS5-Controller braucht, solltet ihr euch dieses neue Sonderangebot bei Amazon nicht entgehen lassen: Dort bekommt ihr momentan den Sony DualSense im Bundle mit 50€ Guthaben im PlayStation Store zum Top-Preis. Vor allem für diejenigen unter euch, die ihre Spiele ohnehin digital im PS Store kaufen, ist das ein toller Deal:

Für Controller und Store-Guthaben zusammen bezahlt ihr nur noch 95,19€. Das bedeutet also, dass für den PS5-Controller nach Abzug des Guthabens nur noch 45,19€ (UVP: 79,99€) übrig bleiben – ein hervorragender Preis für den sonst sehr preisstabilen DualSense. Selbst am letzten Black Friday war der Controller nicht so günstig.

Das Angebot gilt ausschließlich für die weiße Version des DualSense Controllers. Die 50€ Guthaben sind nur für deutsche Konten verfügbar, sie werden euch als Code per E-Mail geliefert. Amazon macht übrigens keine Angaben zur Dauer des Deals, der Preis könnte also jederzeit wieder steigen.

Normalen DualSense oder doch lieber PS5 Pro Controller kaufen?

Nach wie vor hat der Sony DualSense in seiner Preisklasse keine Konkurrenz, mehr Auswahl gibt es aber unter den Pro Controllern für PS5.

In seiner Preisklasse ist der DualSense praktisch konkurrenzlos. Wenn man einen einigermaßen günstigen PS5-Controller haben will, hat man also kaum eine andere Wahl, als zum Sony-Original zu greifen.

Die einzige Frage, die man sich vor dem Kauf stellen sollte, ist deshalb, ob man nicht gleich in einer höheren Preisklasse einsteigen und sich lieber einen Pro Controller für PS5 wie den DualSense Edge gönnen möchte.

PS5 Pro Controller, die in der Regel im Preisbereich zwischen 150€ und 250€ liegen, bieten viele Extras wie zusätzliche Tasten auf der Rückseite, viele Einstellungsmöglichkeiten (zum Beispiel Sensitivität der Sticks und Stärke der Vibration) und Trigger Stops, um schneller feuern zu können. Diese Features findet ihr bei allen High-End-PS5-Controllern. Hier ein Überblick über die wichtigsten Gamepads:

Der DualSense Edge PS5-Controller hat eine Menge Extras zu bieten, bei der Akkulaufzeit schneiden die Konkurrenten aber besser ab.

Der Sony DualSense Edge bietet als einziger Pro Controller für PS5 das haptische Feedback und die adaptiven Trigger, die ihr auch beim normalen DualSense bekommt, hat aber eine relativ schwache Akkulaufzeit. Der Razer Wolverine V2 Pro ist durch seine sogenannten mecha-taktilen Tasten die beste Wahl, wenn ihr nach einem möglichst präzisen PS5-Controller sucht.

Der Victrix Pro BFG ist ein flexibler Controller, bei dem sich Steuerkreuz und linker Stick vertauschen lassen. Der Nacon PS5-Controller wiederum bietet ein festes asymmetrisches Design im Xbox-Stil und liefert zudem Gewichte mit, die ihr in die Griffe einsetzen könnt, um dem Controller genau die Schwere zu verleihen, die euch am liebsten ist.