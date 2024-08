DualSense im Angebot: PS5-Controller jetzt in verschiedenen Farben günstiger abstauben!

Bei GameStop bekommt ihr den Sony DualSense PS5-Controller jetzt in fünf speziellen Farben günstiger, wenn ihr den Rabattcode benutzt.

Bei GameStop könnt ihr gerade den Sony DualSense PS5-Controller im Angebot bekommen: Wenn ihr den Gutscheincode „PS5DS“ benutzt, bekommt ihr 20€ Rabatt. Das Besondere daran ist, dass es sich dabei nicht um die weiße oder schwarze Standard-Version, sondern um fünf spezielle Farbvarianten handelt, die man längst nicht so häufig günstiger bekommt. Laut Vergleichsplattformen gibt es alle fünf gerade nirgendwo sonst so günstig. Hier geht’s zur Aktion:

GameStop macht bislang keine Angaben dazu, wie lange die Aktion noch läuft. Es könnte also jederzeit wieder Schluss sein. Hier alle fünf Versionen im Überblick:

DualSense in verschiedenen Farben: Was ist das Besondere an den Designs?

Die Galaxie-Reihe mit matter Oberfläche

Die DualSense Controller aus der Galaxie-Reihe wie der Galactic Purple verfügen über eine vergleichsweise matte Oberfläche.

Die vom Juni 2021 bis Januar 2022 erschienenen DualSense Controller Cosmic Red, Starlight Blue und Galactic Purple gehören aller zu einer Reihe, deren Gemeinsamkeit nicht nur in der angeblichen Inspiration von den Farben des Weltalls, sondern auch in der vergleichsweise matten Oberfläche besteht. Buttons und Steuerkreuz sind bei dieser Reihe farblich an den Rest des Controllers angeglichen, anders als bei manchen Special Editions oder dem DualSense Grey Camouflage.

Die Deep Earth Collection mit glänzender Oberfläche

Von allen Controllern der Deep Earth Collection bringt der DualSense Sterling Silver die glänzende Oberfläche am besten zur Geltung.

Der im Januar 2024 erschienene DualSense Sterling Silver bildet zusammen mit den vom November 2023 stammenden Varianten Volcanic Red und Cobalt Blue die sogenannte „Deep Earth Collection“. Laut Sony wurde diese „inspiriert von den kraftvollen Farben tief im Inneren unseres Planeten und im Metallic-Finish veredelt“. Tatsächlich zeichnet sich die Reihe vor allem durch die glänzende Oberfläche aus, die beim DualSense Sterling Silver noch deutlich besser zur Geltung kommt als bei seinen bunten Brüdern.

Der einzige DualSense im Camouflage-Look

Der Grey Camouflage ist noch immer der einzige DualSense im Tarn-Look.

Der im Oktober 2022 erschienene DualSense Grey Camouflage ist bis heute der einzige DualSense-Controller im Camouflage-Stil. Der Name scheint zwar anzudeuten, dass man darüber nachgedacht hat, eines Tages mit weiteren Farben nachzulegen, konkrete Pläne sind bis jetzt aber nicht bekannt. Tarnmuster-Fans haben also keine andere Wahl. Beim Grey Camouflage wurde darauf verzichtet, Buttons und Steuerkreuz farblich anzugleichen, vermutlich um dafür zu sorgen, dass sie gut sichtbar bleiben.

