DualSense Edge im Angebot: MediaMarkt verkauft Sonys besten PS5-Controller jetzt günstig wie nie zuvor!

Weil ihr bei MediaMarkt die Mehrwertsteuer geschenkt bekommt, könnt ihr den DualSense Edge PS5-Controller gerade günstig wie nie abstauben.

MediaMarkt schenkt euch gerade die Mehrwertsteuer auf fast das ganze Sortiment, wodurch ihr euch gerade im Gaming-Bereich einige echte Schnäppchen sichern könnt. Besonders spannend ist der DualSense Edge, da Sony Anfang des Jahres erst den UVP des PS5 Pro Controllers gesenkt hat. Zusammen mit dem Extra-Rabatt führt das dazu, dass ihr den DualSense Edge jetzt laut Vergleichsplattformen günstig wie nie zuvor bekommt:

Beachtet dabei bitte: Den Mehrwertsteuer-Rabatt bekommt ihr nur, wenn ihr bei myMediaMarkt angemeldet seid. Das ist aber kein Problem, denn ihr könnt euch jederzeit schnell und kostenlos online registrieren. Der Sale läuft übrigens nur bis zum 10. Februar um 9 Uhr morgens, die Übersicht über sämtliche Angebote findet ihr hier:

DualSense Edge: Das kann Sonys PS5 Pro Controller

Der DualSense Edge PS5-Controller wird mit einigem Zubehör geliefert. Neben einer Tasche bekommt ihr Paddels und Thumb Grips zum Wechseln.

Der DualSense Edge verfügt über alle Features, die man von einem Pro Controller seiner Preisklasse erwarten kann: Auf der Rückseite findet ihr zusätzliche programmierbare Tasten sowie Schieberegler für die Trigger Stops, durch die ihr die Wege der Trigger verkürzen und so beispielsweise in Shootern schneller den Abzug betätigen könnt.

Über die App könnt ihr noch viele weitere Einstellungen vornehmen und den Controller so detailliert an eure Vorlieben anpassen. Beispielsweise könnt ihr so die Sensitivität der Sticks oder die Intensität der Vibration regulieren. Unterhalb der Sticks findet ihr zudem praktische Funktionstasten, durch die sich viele Einstellungen auch in Sekundenschnelle während des Spielens vornehmen lassen.

Den PS5 Pro Controllern anderer Hersteller hat der DualSense Edge voraus, dass er sowohl über adaptive Trigger als auch über haptisches Feedback verfügt. Die beiden Features, welche die Immersion in Spielen deutlich stärken, sind nämlich exklusiv Sony-Controllern vorbehalten. Wenn ihr also einen PS5 Pro Controller wollt, durch den ihr euch richtig in eure Spiele einfühlen könnt, ist der DualSense Edge die erste und im Grunde sogar die einzige Wahl.

Auf der Rückseite des DualSense Edge findet ihr programmierbare Paddles und Regler für die Trigger Stops.

Das hat allerdings auch einen Nachteil: Falls ihr die beiden Features nämlich tatsächlich nutzt, macht der Akku des DualSense Edge schon nach rund 6 Stunden schlapp – reichlich wenig für diejenigen unter euch, die sich an freien Tagen gerne mal in lange Gaming-Sessions stürzen. Andere PS5 Pro Controller wie der Razer Wolverine V2 Pro haben zwar auch keine wahnsinnig langen Akkulaufzeiten, halten aber in der Regel zumindest 12 Stunden durch.

Perfekt ist der DualSense Edge also nicht. Dennoch gilt: Wenn ihr einen hochwertigen PS5-Controller haben wollt, der euch den vollen Funktionsumfang der Konsole nutzen lässt, kommt ihr an dem Original-Gamepad von Sony schlicht nicht vorbei. Jetzt zum reduzierten Preis ist es für Spieler*innen, die hohe Ansprüche an ihren Controller stellen, jedenfalls durchaus sein Geld wert: