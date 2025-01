DualSense Edge im Angebot: PS5 Pro Controller nur noch kurze Zeit günstig im MediaMarkt-Sale schnappen!

Der normale DualSense PS5-Controller ist euch nicht gut genug? Dann könnt ihr euch noch bis Montag den DualSense Edge günstiger sichern.

Sonys besten PS5-Controller, den DualSense Edge, könnt ihr euch gerade günstig schnappen. Aktuell läuft nämlich ein großer MediaMarkt-Sale, durch den ihr Extra-Rabatt auf fast das gesamte Sortiment bekommt. Da der DualSense im Vergleich zum UVP ohnehin bereits um 20€ reduziert ist, führt das dazu, dass ihr den mit zahlreichen Features ausgestatteten Pro Controller lauf Vergleichsplattformen günstig wie nirgendwo sonst abstauben könnt:

Das Angebot läuft noch bis zum 6. Januar, sofern der DualSense Edge nicht schon vorher ausverkauft ist. Falls ihr euch die tausenden weiteren Deals des MediaMarkt-Sales ansehen wollt, zu denen beispielsweise auch die PS5 Pro, verschiedene PS5-SSDs und alle verfügbaren Spiele zählen, findet ihr hier die Aktionsübersicht:

Sonys bester PS5-Controller: Das kann der DualSense Edge

Hier der Dualsense Edge PS5 Controller mit allem mitgelieferten Zubehör.

Der Sony DualSense Edge bietet alles, was man sich von einem richtigen Pro Controller wünschen kann. Er verfügt unter anderem über zusätzliche, programmierbare Tasten auf der Rückseite. Auf diese könnt ihr etwa Funktionen legen, die sonst auf den Buttons liegen würden, damit ihr den Daumen nicht mehr so oft vom rechten Stick nehmen müsst. Ebenfalls auf der Rückseite findet ihr Schieberegler für die Trigger Stops, durch die ihr die Wege der Trigger verkürzen und schneller feuern könnt.

Außerdem bietet der Dualsense Edge über die App zahlreiche Optionen, den Controller an eure Vorlieben anzupassen, von der Intensität der Vibration bis hin zur Empfindlichkeit der Analogsticks. Unterhalb der Sticks findet ihr sogar zwei zusätzliche, praktische Funktionstasten, durch die ihr diverse Einstellungen schnell vornehmen könnt, während ihr bereits im Spiel seid.

Mit den Funktionstasten des DualSense Edge, die ihr unterhalb der Sticks findet, könnt ihr schnell Einstellungen ändern.

Der große Vorteil des DualSense Edge gegenüber den PS5 Pro Controllern von Drittherstellern ist, dass er Sony-exklusive Features wie haptisches Feedback und die adaptiven Trigger unterstützt, die beim Spielen für mehr Immersion sorgen. Wenn ihr also vor allem einen Controller sucht, mit dem ihr ganz in die virtuellen Welten eintauchen und sie fast schon fühlen könnt, ist der Sony DualSense Edge die erste Wahl.

Nachteile hat er allerdings auch. Der wohl größte ist die schwache Akkulaufzeit. Verwendet ihr tatsächlich all seine Features, müsst ihr damit rechnen, dass dem DualSense Edge schon nach gut sechs Stunden der Saft ausgeht – etwas wenig für diejenigen unter euch, die sich gerne in richtig lange Gaming-Sessions vertiefen und das Gamepad dabei nicht zwischendurch mal ans Kabel hängen möchten.

Zum Vergleich: Der Razer Wolverine V2 Pro Controller für PS5 hält rund doppelt so lang durch und bietet zudem Tasten, die sich durch ihr hervorragendes Feedback präziser anfühlen, was gerade im kompetitiven Multiplayer ein Vorteil ist. Ob der DualSense Edge für euch der beste PS5 Pro Controller ist, hängt also stark davon ab, wie und wofür ihr ihn verwendet.