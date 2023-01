DualSense Edge Release: Sonys Pro Controller für PS5 jetzt kaufen

Der Sony DualSense Edge Controller für PS5 ist jetzt erschienen – zumindest in Sonys hauseigenem Shop namens PlayStation Direct. Hier könnt ihr den neuen, individuell anpassbaren Pro Controller jetzt zum Preis von 239,99€ bestellen, wobei aufgrund der hohen Nachfrage ein Limit von einem Controller pro Person besteht. Ab dem 23. Februar sollte der DualSense Edge auch bei anderen Shop verfügbar sein. Sobald er dort auftaucht, könnt ihr ihn hier finden:

Was bietet der Sony DualSense Edge PS5-Controller?

Zusätzliche Tasten: Was die Optik und das Tastenlayout angeht, wirkt der DualSense Edge auf den ersten Blick gar nicht so verschieden vom normalen DualSense. Er hat aber eine Reihe neuer Tasten und Funktionen zu bieten. Von vorne zu sehen sind nur die beiden Funktionstasten, die unterhalb der Analogsticks liegen und verschiedene Aufgaben wie die Einstellung der Lautstärke übernehmen. Auf der Rückseite befinden sich zudem zwei neue, programmierbare Paddles. Außerdem gibt es zwei Schieberegler für die Trigger Locks, durch die ihr beispielsweise in Shootern schneller feuern könnt.

Konfigurierbar: Einer der größten Pluspunkte des DualSense Edge sind seine umfangreichen Konfigurationsmöglichkeiten. Über das Menü, das ihr auch während des Spielens jederzeit mit den Funktionstasten öffnen könnt, lassen sich unter anderem Tastenbelegung, Stick- und Triggerempfindlichkeit sowie Vibrationsstärke festlegen und in verschiedenen Profilen abspeichern. Außerdem liegt dem Controller noch einiges Zubehör wie zum Beispiel Thumb Grips und Paddles in verschiedenen Formen bei, durch die sich auch die Haptik anpassen lässt.

Austauschbare Sticks: Auch die Analogsticks des DualSense Edge lassen sich einfach ausbauen und ersetzen. So ist nicht gleich der ganze Controller hinüber, wenn an dieser Stelle mal was kaputt geht. Ein neuer Stick kostet allerdings derzeit 24,99€, es werden keine Ersatz-Sticks mitgeliefert. Im Lieferumfang enthalten ist dafür immerhin eine robuste Schutztasche für den Controller.

Kurze Akkulaufzeit: Erwähnenswert ist zudem noch die bessere Haptik durch die neuen Noppen an den Griffen, die für mehr Rutschfestigkeit sorgen. Es gibt allerdings auch den einen oder anderen Kritikpunkt am DualSense Edge. Der größte dürfte die kurze Akkulaufzeit sein. Im Praxistest mit Spielen, die Funktionen wie haptisches Feedback nutzen, kam er bei uns gerade mal auf 6 bis 7 Stunden. Auch das Feedback der Buttons fanden wir nicht optimal.

Einen detaillierten Testbericht zu Sonys neuem Pro Controller für PS5 findet ihr hier:

