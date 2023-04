DualSense: Schnell God of War Limited Edition schnappen, bevor sie wieder ausverkauft ist!

Bei Amazon gibt es die God of War Ragnarök Limited Edition Des Sony DualSense jetzt wieder zu einem günstigen Preis.

Die God of War Ragnarök Limited Edition des Sony DualSense PS5-Controllers könnt ihr jetzt bei Amazon wieder zu einem erschwinglichen Preis bekommen, nämlich für 79,99€. Das ist natürlich nicht günstig, wenn man es mit einem normalen DualSense vergleicht. Für diese Version des Controllers ist es aber ein gutes Angebot. Die God of War Ragnarök Limited Edition ist nämlich inzwischen weitgehend ausverkauft und nur noch zu stark überhöhten Preisen verfügbar, die laut Idealo derzeit zwischen 154,89€ und 229€ inklusive Versand liegen.

Bei Amazon kostet der Controller also nur rund die Hälfte von dem, was ihr momentan bei anderen Händlern dafür hinlegen müsstet. Wie lange die God of War Ragnarök Limited Edition noch verfügbar sein wird, ist schwer einzuschätzen, ihr solltet aber damit rechnen, dass sie auch bei Amazon bald wieder ausverkauft ist.

Was macht die God of War Ragnarök Limited Edition besonders?

Das Design der God of War Ragnarök Limited Edition hebt sich deutlich von anderen DualSense Controllern ab.

Einzigartiges Design: Selbst im Vergleich zu anderen Special Editions des Sony DualSense PS5 Controllers weicht die God of War Ragnarök Limited Edition stark vom Standard-Design ab. Der untere Bereich des Controllers, der bei allen anderen Varianten schwarz ist, ist hier weiß. Die Griffe und auch die Rückseite sind in einem tiefen Blau gehalten, das Touchpad ist aber weiß. Bei anderen Versionen des DualSense hatten Griffe und Touchpad stets dieselbe Farbe. Das Touchpad der God of War Ragnarök Limited Edition bietet zudem eine blaue Verzierung, die zwei Wölfe zeigt. Auf der Rückseite des Controllers findet sich der Schriftzug des Spiels.

Steigende Preise: Nach ihrem Erscheinen Anfang November letzten Jahres war die DualSense God of War Ragnarök Limited Edition innerhalb weniger Wochen zumindest bei größeren Händlern praktisch ausverkauft. Seither stiegen die Preise kontinuierlich, von rund 100€ im Dezember auf über 150€ aktuell. Zwischendurch tauchte der Controller laut Vergleichsplattformen höchstens kurzzeitig für einige Stunden oder einen Tag nochmal irgendwo zum Normalpreis auf. Deshalb gehen wir davon aus, dass auch bei Amazon der derzeitige Preis nicht lange halten wird.

Mehr günstige Angebote aus dem Gaming- und Technikbereich findet ihr auf unserer GamePro Deals Übersichtsseite oder direkt hier: