DualSense jetzt günstig bei Amazon: Schnappt euch den PS5-Controller im bislang besten Angebot 2025!

Bei Amazon könnt ihr euch den DualSense PS5-Controller jetzt zum Top-Preis schnappen. Vermutlich wird das Angebot aber nicht lange dauern.

Bei Amazon könnt ihr euch gerade den Sony DualSense günstig im Sonderangebot schnappen. Wenn ihr euch den PS5-Controller zusammen mit 50€ Guthaben für den PlayStation Store holt, bezahlt ihr aktuell nur noch 95,19€ statt 129,99€ (UVP) und spart somit knapp 35€. Amazon macht keine Angaben zur Dauer des Deals, er könnte also jederzeit wieder enden. Hier findet ihr das Angebot:

Für all diejenigen unter euch, die ohnehin häufiger im PS Store kaufen, ist das Amazon-Angebot ein hervorragender Deal. Schließlich bleiben nach Abzug des Werts des Store-Guthabens für den PS5-Controller selbst nur noch 45,19€. Laut Vergleichsplattformen gab es den DualSense in 2025 einzeln noch nirgendwo so günstig.

Auch ein besseres Bundle haben wir in diesem Jahr bislang noch nicht gesehen. Amazon hatte das Paket mit dem Store-Guthaben allerdings schon mehrmals genauso günstig im Angebot, die Deals waren jedoch stets nach recht kurzer Zeit wieder verschwunden. Damit solltet ihr auch diesmal rechnen!

Alternative: PS5 Pro Controller im Angebot schnappen!

Auch PS5 Pro Controller wie den Razer Wolverine V2 Pro könnt ihr euch aktuell im Angebot schnappen. Bessere Alternativen zum Sony DualSense gibt es bislang nicht.

Wenn ihr nach einem vergleichsweise günstigen PS5-Controller sucht, gibt es keine gute Alternative zum Sony DualSense. Falls ihr jedoch darüber nachdenkt, mehr Geld für einen richtigen Pro Controller auszugeben, könnt ihr euch gerade noch andere PS5-Gamepads im Angebot sichern, nämlich den Razer Wolverine V2 Pro und den Nacon Revolution 5 Pro:

Beide Controller bieten die üblichen Features wie zusätzliche Tasten auf der Rückseite oder Trigger Stops fürs schnellere Feuern in Shootern, die man in dieser Preisklasse erwarten kann. Der Razer Wolverine V2 Pro punktet zudem durch seine sogenannten mecha-taktilen Tasten, die ein ähnlich gutes Feedback liefern wie eine mechanische Tastatur und sich dadurch präziser anfühlen. Der Nacon PS5-Controller hingegen ist durch auswechselbare Sticks und Gewichte für die Griffe besonders anpassbar.

Allerdings solltet ihr dabei beachten: Da es sich um PS5-Controller von Drittherstellern handelt, fehlen die typischen Sony-Features, also das haptische Feedback und die adaptiven Trigger. Der einzige Pro Controller für PS5, der diese Features bietet, ist der Sony DualSense Edge. Für diesen gibt es momentan allerdings keinen großen Rabatt: