Tochter näht ihrem Vater einen PS5-Controller in persönlicher Limited Edition und der ist unglaublich stolz

Über dieses Geburtstagsgeschenk hätten wir uns auch gefreut.

Ihr kennt das vielleicht noch aus eurer eigenen Kindheit, oder eventuell auch schon vom eigenen Nachwuchs. Als junger Mensch ist man häufig knapp bei Kasse und wenn dann der Geburtstag der Eltern, Großeltern oder anderer geliebter Menschen ansteht, greift man für Geschenke auf die eigene Kreativität zurück und bastelt etwas.

Wir können uns etwa noch gut an den Papier spendenden Holzdackel aus dem Werken-Unterricht oder aber die zahlreichen Bilder am heimischen Kühlschrank erinnern. Im heutigen Beitrag geht es ebenfalls um eine kreative Eigenleistung und die hat uns und die Community sehr glücklich gemacht.

Die DualSense Geburtstag Limited Edition

Darum geht's: Auf Reddit teilt ein Vater gerade ein ganz Bild von einem seiner Geburtstagsgeschenke. Dabei handelt es sich um einen DualSense-Controller der ganz besonderen Art, denn dieses Modell hat seine Tochter für ihn selbst zusammen genäht.

Hier könnt ihr euch das Bild anschauen:

Wir finden das Ergebnis sehr niedlich und da es sich bei dem Controller um eins ihrer ersten Näh-Projekte handelt, finden wir das DualSense-Kissen direkt noch beeindruckender. Bequem in der Hand liegen sollte er definitiv und da er ein wenig größer als das Original aussieht, könnte er im Flugzeug vielleicht sogar noch als Nackenstütze dienen.

Auch die Karte, samt der als A genutzten Playstation-Dreiecke, hat uns sehr gefallen. Wir hätten uns daher mindestens genau so sehr über das Geschenk gefreut, wie der stolze D△D.

Nicht selbst gemacht, aber dennoch auch richtig hübsch:

Auch die Reddit-Community zeigt sich begeistert und kommentiert fleißig. So schreibt Strict-Dependent-243 per Bild etwa "Das reicht, um einen erwachsenen Mann zum weinen zu bringen", worauf der Ersteller auch prompt antwortet, dass er das beinah getan habe und nicht aufhören konnte zu grinsen. AwayCampaign5838 fragt hingegen, ob seine Tochter auch Aufträge annimmt.

Und was ist mit euch? Was sagt ihr zum Geschenk? Hättet ihr euch so sehr darüber gefreut? Welche Geschenke dieser Art habt ihr schon an eure Liebsten verteilt oder von ihnen bekommen? Verratet es uns in den Kommentaren!