Düsteres PS5-Actionspiel: Diesen Cyberpunk-Geheimtipp gibt's jetzt günstig wie nie im Angebot!

Rasantes Gameplay in einer düsteren Cyberpunk-Welt: Dieses PS5-Spiel sollten Actions-Fans mit Spaß am Schwertkampf nicht verpassen.

Bei MediaMarkt könnt ihr euch gerade ein First-Person-Actionspiel für PS5 mit düsterem Cyberpunk-Setting zum Top-Preis im Angebot schnappen. Für das erst vor rund einem Jahr erschienene Spiel, das weltweit gute Bewertungen bekommen hat, zahlt ihr aktuell nur noch 14,99€. Laut Vergleichsplattformen war es noch nie zuvor günstiger zu bekommen. Hier geht's direkt zum Deal:

MediaMarkt macht bislang keine Angaben dazu, wie lange das Angebot noch gültig ist. Der Versand ist kostenlos. Alternativ findet ihr den Deal übrigens auch bei Amazon, dort sind aktuell allerdings nur noch wenige Exemplare verfügbar und es kommen Versandkosten hinzu.

Düsterer PS5-Geheimtipp: Rasante-Action mit Katana und Motorrad!

1:27 Ghostrunner 2 beweist im Trailer, dass es nichts cooleres gibt als einen Cyber-Ninja mit Katana

Es geht hier um Ghostrunner 2, bei dem es sich um ein First-Person-Actionspiel mit Parkour-Elementen und Cyberpunk-Szenario handelt. Wie im ersten Teil spielt ihr einen kybernetisch verbesserten und mit einem Katana bewaffneten Ninja, jagt mit waghalsigen Sprüngen und akrobatischen Wandläufen über die Wolkenkratzer einer düsteren Großstadt und erledigt dabei zahlreiche Feinde, bevor diese überhaupt verstehen, wie ihnen geschieht.

Die größte Neuerung im Vergleich zum Vorgänger ist sicherlich das Motorrad, denn dieses ist nicht einfach nur ein neues Fortbewegungsmittel, sondern versetzt euch auch in eine ganz neue Umgebung: Erstmals steigt ihr von den Wolkenkratzern herab, um die Straßen der dystopischen, halb verfallenen Spielwelt zu erkunden, wobei allerdings weiterhin Akrobatik und hohes Tempo im Vordergrund stehen.

Gegen Feinde wehrt ihr euch zumeist im Nahkampf mit eurem Katana, es stehen euch aber noch andere Waffen wie Shuriken zur Verfügung.

Nichts geändert hat sich am hohen Schwierigkeitsgrad: Auch diesmal müsst ihr wieder in Rekordzeit den Kugeln eurer Feinde ausweichen, dabei stets in Bewegung bleiben und noch dazu das perfekte Timing für eure Sprünge finden, um nicht in die Tiefe zu stürzen. Jeder kleine Fehler und jeder Treffer eurer Feinde wird mit eurem sofortigen Tod bestraft.

Trotzdem ist Ghostrunner 2 deutlich weniger frustrierend als der erste Teil, weil ihr den kreativen Freiraum habt, mit verschiedenen Lösungsmöglichkeiten zu experimentieren. Im ersten Ghostrunner gab es meist nur einen optimalen Weg zum Ende der Level. Diesmal habt ihr nicht nur mehr Fähigkeiten, aus denen ihr wählen könnt, die Level sind auch offener und lassen euch Elemente wie explodierende Fässer und herabfallende Container nutzen.

Alles in allem schafft es Ghostrunner 2 also, erneut das rasante, actionreiche Spielerlebnis zu liefern, für das schon der Vorgänger geliebt wurde, und dennoch so viel zu verändern, dass es sich wieder frisch anfühlt. Selbst für diejenigen unter euch, die bei Teil 1 irgendwann stecken geblieben sind und aufgegeben haben, kann es sich deshalb lohnen, dem Nachfolger erneut eine Chance zu geben, vor allem zum Angebotspreis von 14,99€: