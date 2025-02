Das Spice muss fließen: Das einzige Dune-LEGO-Set ist absoluter Kult und gerade im Angebot!

Der Ornithopter ist momentan das einzige Set von LEGO unter der Dune-Lizenz.

Die beiden Dune-Filme gehören zu dem Besten, was ich in den vergangenen Jahren im Kino gesehen habe. Endlich wurde eine Romanreihe, von der es hieß, sie könne nie wirklich als Film umgesetzt werden, endlich ihren großen Auftritt auf der Leinwand. Viele Szenen und Designs aus dem Film sind bereits Kult und auch der Ornithopter gehört definitiv dazu.

Das einzige LEGO-Set zu Dune schindet ordentlich Eindruck

Man merkt sofort, dass sich LEGO stark an die Designs der Ornithopter aus den Filmen gehalten hat. Diese stellen das wichtigste Fortbewegungsmittel auf dem Wüstenplaneten Arrakis dar und funktionieren nicht mit einem Rotor oder Schubdüsen, sondern mit schwingenden Flügeln, die so das Flugverhalten von Insekten imitieren. Deswegen sehen Ornithopter auch aus wie riesige, mechanische Libellen.

In Dune sind Ornithopter die einzige Möglichkeit, sich durch die Luft zu bewegen.

Das trifft sowohl auf die Designs im Film zu, als auch auf die Umsetzung aus Klemmbausteinen. Das LEGO Set aus der LEGO-Icons-Reihe, welche sich an Erwachsene richtet, enthält 1369 Teile und ihr könnt die Flügel auch wie im Film selbst ein- und ausklappen.

Kein LEGO ohne Minifiguren

Was LEGO von der Konkurrenz abhebt, ist neben den starken Lizenz Produkten vor allem ihre Minifiguren, die kein anderer Hersteller in der Form hat. Dem Ornithopter liegen gleich acht Minifiguren bei, denen es sich natürlich um die wichtigsten Figuren aus dem Film handelt. Besonderes Augenmerk sei auf den Baron Harkonnen gerichtet, der, genau wie im Film, sich sehr in die Länge zieht.

Stellt mit den Minifiguren die wichtigsten Szenen des Films nach.

Folgende Figuren sind enthalten:

Paul Atreides

Lady Jessica

Gurney Halleck,

Chani

Leto Atreides

Liet Kynes

Duncan Idaho

Baron Harkonnen

Während wir auf Dune 3 wohl noch eine ganze Ecke warten müssen, ist dieses LEGO-Set die perfekte Gelegenheit, wieder nach Arrakis zurückzukehren und eignet sich besonders als Geschenk für Dune-Fanatiker und solche, die es noch werden wollen. Und das jetzt mit 33% Rabatt auf Amazon zu einem sehr kleinen Preis.