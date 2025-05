Dungeons & Dragons wurde komplett überarbeitet: Sichert euch die neueste Version des Pen and Paper-Spiels!

Wer schon immer mal in Dungeons & Dragons einsteigen wollte, hat jetzt die perfekte Gelegenheit dazu.

Dungeons & Dragons will sich seit dem letzten Jahr mit einem gehörigen Update modernisieren. Kein Wunder, seit dem letzten Regelupdate sind inzwischen mehr als zehn Jahre vergangen. Deswegen erschien 2024 eine neue Version des Player Handbooks, dass die die Grundregeln zum Spielen beinhaltet. Jetzt ist das Handbuch auch auf deutsch verfügbar.

Was ist an der neuen Version von Dungeons & Dragons anders?

Auf 384 Seiten bekommt ihr nicht nur erklärt, wie das Pen and Paper-Spiel gespielt wird, es gibt auch zahlreiche Updates an Zaubern, Rassen, Klassen und den dazugehörigen Unterklassen. Diese Überarbeitungen fallen unterschiedlich stark aus. Während Klassen wie der Mönch oder der Waldläufer sich nun sehr von ihren Vorgängern unterscheiden, fallen die Änderungen am Paladin oder Magier vergleichsweise gering aus.

Jetzt könnt ihr noch einfach als zuvor die Welt von Dungeons & Dragons selbst erleben.

Dasselbe gilt für die Zauber. Im Buch stehen fast 400 davon, davon sind 26 neu, der Rest wurde nicht, oder nur leicht angepasst. Außerdem soll das Buch auch übersichtlicher werden, weshalb nicht nur das Layout angepasst, sondern auch ein alphabetisches Glossar eingefügt wurde, um sich schneller zurechtzufinden.

Wunderschöne Illustrationen

Ich lehne mich wirklich nicht weit aus dem Fenster wenn ich sage: Dieses Handbuch hat die schönsten Artworks, die es von Wizards of the Coast seit langem zu sehen gab. In der Vergangenheit war der Publisher wegen inspirationsloser Kunst und der Verwendung von künstlicher Intelligenz zur Bilderstellung öfter in die Kritik geraten.

Doch sie haben draus gelernt! Nicht nur ist das neue Handbuch komplett frei von Ai-Kunst, die Illustrationen sehen richtig gut aus und haben Charme. Generell ist der Look etwas moderner und zeitgemäßer, als noch in früheren Editionen. Die Bilder strotzen vor Details und man merkt einfach, das hier echte Kunstschaffende am Werk waren.

Der perfekte Einstieg für Dungeons & Dragons-Neulinge

Wer schon immer mal mit Dungeons & Dragons loslegen wollte, aber keinen Schimmer hatte, wo er anfangen soll, dem bietet sich jetzt eine einmalige Gelegenheit. Denn das neue Spielerhandbuch richtet sich speziell an Anfänger und macht euch den Einstieg sehr leicht. Ihr braucht nichts weiter als dieses Buch und ein paar motivierte Freunde, um grandiose Pen and Paper-Abenteuer erleben zu können.

Dungeons & Dragons ist seine Erneuerung sehr gelungen. Und mit der Veröffentlichung der deutschen Ausgabe ist diese Erneuerung weiter vorangeschritten. Und ich freue mich darauf, was wir noch in Zukunft noch alles vom neuen Dungeons & Dragons erwarten können.