Alt gegen neu: Mit eurem alten Staubsauger könnt ihr einen Highend-Dyson jetzt günstig wie nie ergattern

So einfach und günstig kann ein Upgrade sein: Wechselt von eurem alten Staubsauger zu einem High-End-Dyson.

Wenn ihr keine Lust mehr auf euren alten Staubsauger habt, solltet ihr dringend in den Online-Shop von Saturn schauen. Dort bekommt ihr nämlich bis zu 150€ Cashback auf euren alten Sauger, wenn ihr einen der Aktions-Dysons kauft. Lasst euch dieses Top-Angebot nicht entgehen nd holt euch einen der besten Akkusauger der Welt nach hause:

Die besten Akkusauger: Diese Modelle könnt ihr ergattern

Die Dyson Akkustaubsauger dieser Aktion sind nicht nur irgendwelche Sauger – sie gehören zum Besten, was die Marke zu bieten hat.

Der brandneue Gen5 ist ausgestattet mit einem völlig neuen Antrieb, der der bisher leistungsstärkste digitale Motor ist, den Dyson je entwickelt hat. Dieser Motor bietet beeindruckende 252 Airwatt Saugleistung. Darüber hinaus wurde der Akku erheblich vergrößert, und die Bodendüse erhielt eine umfassende Überarbeitung, um das Verheddern von Haaren zu verhindern.

Der Dyson V15s Detect Submarine ist eine bahnbrechende Innovation von Dyson: Er vereint Saugen und Wischen in einem Gerät. Dies erreicht er mithilfe einer Staubwalze, einer Nass-Walze und einem kompakten Wassertank. Mit einer beeindruckenden Geschwindigkeit von 900 Umdrehungen pro Minute beseitigt er selbst winzige Schmutzpartikel und hinterlässt Ihren Boden in einem makellosen Zustand, wie am Tag des Kaufs.

Der V15 Absolute von Dyson, ein echter Klassiker unter den Akkusaugern, erfreut sich schon seit langer Zeit eines hervorragenden Rufs. Mit seiner beeindruckenden Leistung von 660 Watt und einer umfangreichen Ausstattung verkörpert er alle erstrebenswerten Eigenschaften, die Dyson zu bieten hat. Seine immense Saugkraft und die vielfältigen Zubehör-Optionen machen ihn zu einem vielseitigen Reinigungstool, das für jede Situation gerüstet ist, sei es auf Sofas, Böden, Polstern oder Teppichen.

Einen dicken Batzen Cashback sichern: So geht's

Der Dyson Gen5detect Absolute kommt auch mit einer praktischen Anzeige daher.

Einige der Modelle sind aktuell um 100€ reduziert – rechnet man den maximalen Cashback dazu, bekommt ihr teilweise bis zu 250€ Rabatt! An den zusätzlichen Bonus kommt ihr übrigens ganz leicht, es sind nur wenige Schritte vonnöten:

In sechs Schritten zum Cashback

Kauft eines der Dyson Aktions-Produkte Registriert euren Kauf auf der Dyson-Homepage Gebt eure Daten ein und was für ein Altgerät ihr eintauschen möchtet Für Dyson-Produkte gibt's 150€, für alle anderen Marken gibt's 100€ Sendet euren alten Staubsauger ein Freut euch über bis zu 150€ Cashback!

