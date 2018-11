Für viele Fans kam die Entscheidung wie aus dem Nichts. Sony wird nicht auf der E3 2019 vertreten sein und weder als Aussteller agieren, noch eine Pressekonferenz abhalten. Die Gründe dafür sind so vielschichtig wie geheimnisvoll. Doch die Konkurrenz lässt sich davon nicht beeindrucken - Microsoft und Nintendo werden wieder dabei sein.

Was ist mit Xbox? Via Twitter meldete sich Xbox-Chef Phil Spencer zu Wort, der im Zuge der ersten Ankündigung der E3 2019 seine persönliche Vorfreude zum Ausdruck bringt.

Aber auch gleichzeitig verspricht, viele Sachen für Fans im Gepäck zu haben.

A lot to share with fans at E3 2019. Always a high point of the year to witness the industry’s creativity and the energy of the community. https://t.co/Uug2TUpxwI