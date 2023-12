E3 endgültig eingestampft: Messe wird nicht mehr zurückkehren

Die E3 war über 20 Jahre eine Institution, jetzt wird sie nicht mehr fortgesetzt.

Sie war viele Jahre lang die wichtigste Gaming-Messe der Welt. Auf der Electronic Entertainment Expo (kurz E3) wurden die ganz großen Titel angekündigt, Stars gaben sich auf den Pressekonferenzen der Publisher die Klinke in die Hand und auch hierzulande schlugen sich viele die Nächte um die Ohren, um zumindest vor den Bildschirmen bei den relevanten Ankündigungen dabei zu sein.

Jetzt steht fest: Die E3 wird es zukünftig nicht mehr geben. Der Veranstalter, die amerikanische Entertainment Software Association (ESA), bestätigte das Ende der Messe in einem kurzen Statement auf X (ehemals Twitter):

"Nach mehr als zwei Dekaden E3, jede davon größer als die letzte, ist die Zeit gekommen, auf Wiedersehen zu sagen. Danke für die Erinnerungen."

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Auch die Washington-Post thematisierte das E3-Ende und zitierte in ihrem Artikel den ESA-Präsidenten Stanley Pierre-Louis:

"Wir wissen, dass es schwer ist, sich von einer so beliebten Veranstaltung zu verabschieden, aber angesichts der neuen Möglichkeiten, die unsere Branche hat, um Fans und Partner zu erreichen, ist es das Richtige, dies zu tun."

Das Aus der Messe war absehbar

Das Ende kommt allerdings nicht wirklich überraschend. In den vergangenen Jahren war die Messe unter anderem wegen der Corona-Pandemie mehrfach abgesagt worden, wegen immer höherer Kosten stand die E3 zudem wiederholt zur Disposition. Im Juni 2021 hatte die Messe zum letzten Mal stattgefunden.

Nach der Absage 2023 im März war bereits absehbar, dass die Messe nie wieder zurückkehren würde. Mit dem ESA-Statement wurde dies nun bestätigt.

Durch den endgültigen Tod der E3 dürfte das Summer Game Fest weiter an Bedeutung gewinnen. Diese von Geoff Keighley initiierte Ansammlung von Streams und virtuellen Pressekonferenzen verschiedener Publisher und Entwickler fand bereits in den letzten Jahren regelmäßig statt und ist auch für 2024 wieder geplant. Ebenso wie die gamescom in Köln übrigens, die nach dem E3-Aus nun die größte verbleibende Gaming-Messe ist.

Was sagt ihr zum E3-Ende: schaut ihr wie wir mit einem lachenden und einem weihnenden Auge auf das Aus?