PS5 und Xbox Scarlett - EA arbeitet bereits an Next-Gen-Titeln

Eigentlich ist es keine wirkliche Überraschung mehr. Aber es offiziell bestätigt zu wissen hat dann schon was. Verantwortliche von Electronic Arts haben in einer Finanz-Telefonkonferenz über die nächste Konsolengeneration gesprochen und dabei bestätigt, dass EA bereits seit längerer Zeit an Next-Gen-Titeln arbeitet. (via: twinfinite.net)

Chief Financial Officer Blake Jorgensen sagte während der Konferenz:

"Wir arbeiten hart daran, Spiele für das nächste Jahr auf der Gen 5 (fünfte Heimkonsolengeneration) zu machen, das ist offensichtlich, denn jeder in der Industrie macht das."

Qualität im Vordergrund: Nicht alle dieser Titel würden natürlich sofort zum Start der Konsole erscheinen, aber man sei bereit für die nächste Generation und "freue sich darauf". Der Fokus von EA würde laut Wilson unabhängig von der Plattform darauf liegen, "großartige Spiele zu machen".

An was könnte Electronic Arts arbeiten?

An Marken, die wir gerne auf PS5 und Xbox Scarlett sehen würden, mangelt es EA wahrlich nicht. Aber abseits von den üblichen Umsetzungen der Sportspiele wie FIFA und Madden NFL ist es schwer, zu prognostizieren, an was EA gerade arbeitet.

Ein heißer Kandidat ist sicherlich Dragon Age 4, das bereits offiziell bestätigt ist. Auch ein neues Battlefield-Spiel könnte für die Next-Gen im nächsten Jahr angekündigt werden. Und wie wäre es eigentlich mal mit einem Comeback der Dead Space-Serie?

Auch wenn es bereits erste Details zu den Next-Gen-Systemen von Microsoft und Sony gibt, liegen viele Fakten wie Preis oder genauer Release noch im Dunkeln.

Welche EA-Serie(n) würdet ihr gerne auf Next-Gen sehen?